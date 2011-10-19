فرهنگسازی در حوزه منابع طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه فصلی گل وگیاه و جشنواره گل های پاییزی اظهار داشت : خداوند بزرگ را شاکریم که این توفیق را به ما داد تا چنین تصمیمی بگیریم و با برگزاری نمایشگاه فصلی گل و گیاه در شهر تهران ، نسبت به توان خود ، این حوزه را رونق اقتصادی دهیم .

وی افزود: ما مکلفیم در هرجایی که هستیم بدانیم آرامش ما در زندگی این گونه پیش خواهد رفت که نظام هستی که خداوند برای همه موجودات آفریده را به هم نزنیم . زیرا هر جامعه ای که در آن این کار انجام شود ، دچار مشکل می شود.

شهردار تهران ادامه داد: حدود یک سال و نیم پیش تصمیم گرفته شد تا در بخش جنوب بزرگراه شهید همت در محدوده کن که در منطقه 5 شهرداری واقع است و توت زار بود ، طرحی ارائه شود که چند روز پیش در کمیسیون ماده 5 مشاور مربوطه طرح را ارائه داد . در این طرح 10 درصد بیشتر سطح اشغال نخواهد رفت و اگر با 10 درصد سطح اشغال آنجا کار را شروع کنیم طبیعتا تا 20 سال آینده درختی در آن جا باقی نخواهد ماند؛ از این رو تصمیم گرفتیم آنجا را به پارک و فضای سبز عمومی تبدیل کنیم ولو اینکه این کار هزینه سنگینی در بر خواهد داشت و تصمیمی سخت و سنگین بوده است.

وی با اشاره به احداث بوستان 300 هکتاری ولایت با تملک 500 میلیاردی گفت : آن جا هنوز سایه درخت آن چنانی وجود ندارد و باید عمر صرفش کنیم تا بعد از 20 سال دیگر بتوانیم از سایه درختان در آنجا استفاده کنیم .

وی افزود: در بوستان ولایت حدود 8 هزار اصله درخت چنار کاشته شده است اما تا آن درخت ها به چنار واقعی تبدیل شود ، بچه های ما باید از آن استفاده کنند.

قالیباف ادامه داد: در مجموعه کن که تصمیم بر احداث پارک گرفته شده این مشکل وجود ندارد و این سرمایه بزرگ ، خود وجود دارد.

وی معتقد است این هزینه کرد از ساختن اتوبان و تقاطع مهم تر است. زیرا باید سرمایه و دسترنج 2 – 3 نسل پیش را حفظ کرده و به پارک عمومی تبدیل کینم.

وی با اشاره به جنگل کاری های حریم شهر تهران و توسعه پارک های فرامنطقه ای ، منطقه ای و محله ای که در حال انجام است ، خاطرنشان کرد : انصاف قضیه در این است که در حال حاضر هر کسی که به شهر تهران نگاه کند شاهد اتفاقات خوب در حوزه فضای سبز است ، هرچند که در برخی نقاط باید کار بیشتری انجام دهیم.

شهردار تهران ادامه داد : نمایشگاه دائمی گل و گیاه تهران را هنور نتوانسته ایم به نقطه مطلوب برسانیم و امیدواریم با تلاش معاونت خدمات شهری شهرداری تهران سال آینده نمایشگاه بهاری گل و گیاه را در محدوده گردنه تنباکویی و محل دائمی نمایشگاه گل و گیاه برگزار کنیم.

قالیباف پیشنهاد داد تا به ساکنان آپارتمان ها گلدان های کیسه ای اهدا شود چرا که استفاده از این گلدان ها به صرفه بوده و بدون میخ و اینکه آبی از داخل آن جاری شود مورد استفاده قرار می گیرد . این گلدان ها می تواند به 2 میلیون خانه به صورت رایگان اهدا شود . شهروندان نیز می توانند برای تعویض گل ها به کلینیک های گل وگیاه مراجعه کنند.تا فرهنگ سازی های لازم به وجود آید.