تخريب هاشمي ميراث جريان دوم خرداد است ، بايد از آن خودداري كرد // هاشمي يكي از شخصيت هاي برجسته انقلاب است و احترام وي برهمه واجب

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني كه درحاشيه همايش مسئولان ستاد دهه فجرانقلاب اسلامي با خبرنگاران سخن مي گفت ، درپاسخ به سئوال "مهر" درباره نطق پيش ازدستورنماينده تهران درمجلس هفتم مبني بر نقد مستقيم سياست هاي هاشمي رفسنجاني گفت:همه ما قبول داريم كه آيت الله هاشمي رفسنجاني يكي از شخصيت هاي مبرز درانقلاب است و از كساني است كه از قبل از انقلاب و در ظهور و بروزانقلاب اسلامي نقش برجسته اي داشته و دوران خدمتگزاري ايشان همچنان ادامه دارد .

لاريجاني با تاكيد براينكه همه بايد حريم اين افراد را حفظ كنند ، گفت:حركات افراطي نسبت به آيت الله هاشمي رفسنجاني يادگار جريان دوم خرداد است و ازقبل از مجلس ششم پايه ريزي شد و همه بايد از اينگونه حركات خودداري كنند .

وي ادامه داد : يادمان نرفته كه چه كارها و القابي عليه هاشمي بكاربردند ، يك ماه قبل از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني از او تعريف مي كردند ولي بعد از نامزدي وي درانتخابات مجلس همه نوع اتهامات عليه وي آغاز شد .

عضوشوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد براينكه اين نوع حركات كارخوب ومناسبي نيست ونبايد صحنه انتخابات را به اين نحو ترسيم كرد ادامه داد:يكي از نقاط قوت انتخابات درايران اين است كه از قواعد مدني خوبي برخوردار است و اين از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است .

لاريجاني با اشاره به اينكه انتخابات بايد با اخلاق همراه باشد گفت: همه از جمله رسانه ها نبايد بگذارند فضا به مسير خاصي كشيده شود زيرا من احساس مي كنم اراده اي براي ايجاد اختلاف در برخي رسانه ها وجود دارد و از سوي ديگر برخي سياسيون هم به اينگونه مباحث دامن مي زنند و مي خواهند بين اصولگرايان و آقاي هاشمي اختلاف ايجاد كنند كه اين كار صحيح و واقعي نيست زيرا هم قدر آقاي هاشمي را همه اصولگرايان مي دانند وهم آقاي هاشمي قدرجريان اصولگرايان را مي داند.

نماينده مقام معظم رهبري در شورايعالي امنيت ملي درپاسخ به سئوال ديگر"مهر"مبني براينكه چه قدر احتمال دارد اصولگرايان به كانديداي واحدي برسند درحالي كه اينگونه گفته مي شود كه فقط شما وآقاي ولايتي قراراست اگر شوراي هماهنگي فرد واحدي را انتخاب كرد كنار برويد اما بقيه كانديداها قرار است مستقل حضور داشته باشند ، گفت: اين حرف دقيقي نيست البته اين سخنان را من هم شنيده ام و حرف هاي ديگري رانيزشنيده ام ولي به نظر من دركل الان درفضاي انتخابات دوستان دارند تلاش مي كنند ، بالاخره رقابت هم هست وهيچ عيبي هم ندارد وعين رفتار دموكراتيك درانتخابات است ؛ ما هنوز وقت زيادي تا انتخابات داريم .

لاريجاني درپاسخ به اين سئوال كه اگر هاشمي وارد صحنه انتخابات شود آيا شما باز كانيدا مي شويد يا خير ؛ گفت : عجله نكنيد بگذاريد فضا شكل بگيرد ؛ خيلي حوادث رخ مي دهد و حتما با رايزني هاي جريان اصولگرا تصميم گيري مي شود .

لاريجاني تاكيد كرد: ازتشكل و تصميم اصولگرايان حمايت خواهم كرد ونمي خواهم نقصي دركارشان به وجود بيايد .

وي درپاسخ به سئوال ديگري مبني براينكه درحالي كه اصلاح طلبان كانديداهاي خود را تقريبا مشخص كرده اند چرا اصولگرايان اين كار راسريعتر نمي كنند گفت: بالاخره مشخص مي شود درجريان دوم خرداد هم افراد ديگري هستند البته درجريان اصولگرا نيز تكثر هست وعجله نكنيد به وحدت مي رسيم .

لاريجاني درپاسخ به سئوالي مبني براينكه آيا همچنان درتعليق به سرمي بريد و اتفاق خاصي در انتخاب اصولگرايان و شوراي هماهنگي رخ داده است يا خير ، به شوخي گفت : نه آقا ... هنوز درتعليق هستيم وپيشرفتي حاصل نشده است .