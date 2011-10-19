مسابقات نمادین پارا المپیک معلولان و جانبازان در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ظهر چهارشنبه مسابقات نمادین پارا المپیک معلولان و جانبازان با هدف ایجاد انگیزه و روحیه دهی در راستای کمک به توانایی بالای معلولان و جذب گروه های ورزشکار معلول و توانا در انجام فعالیت های ورزشی برگزار شد .

در این مسابقات هشت رشته ورزشی گلبال نابینایان، بوچیا " پرتاب توپ توسط ناتوان های ذهنی و جسمی"، دومیدانی، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، وزنه برداری، شطرنج و مسابقات حرکتی مناسب افراد ناتوان ذهنی توسط ورزشکاران معلول و جانباز اجرا شد .

مسابقات بدون در نظر گرفتن شرایط سنی و در بین دختران و پسران، دانش آموزان، ورزشکاران، مربیان سازمان بهزیستی، نیروهای مسلح دارای ناتوانایی جسمی و ذهنی و نابینایان استان کردستان برگزار شد .

رئیس هیئت ورزش معلولان و جانبازان استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مسابقات در بین معلولان با مشکلات و ناتوانایی های جسمی، حرکتی، ذهنی و نابینایان برگزار شد، اعلام کرد: ورزشکاران شامل این نوع معلولیت ها از اعضاء تحت پوشش سازمان بهزیستی، ورزشکاران نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، لشکر 28 پیاده کردستان و کارگران در این مسابقه نمادین شرکت کردند .

فرشادان بیان کرد: تهیه لباس مناسب ورزشی پارا المپیک و 300 مدال یادبود برای تمام قهرمانان از جمله اقدامات سازمان بهزیستی در برگزاری هر چه بهتر این مسابقات بود .

از حاشیه های برگزاری مسابقات نمادین پارا المپیک معلولان و جانبازان استان کردستان عدم استفاده از سیستم صوتی بود، پرداخت هزینه های برگزاری مسابقه نمادین پارا المپیک از سوی سازمان بهزیستی استان کردستان تامین شده بود که وجود قول همکاری از سوی اداره تربیت بدنی استان کردستان پرداخت هزینه های مورد نیاز از سوی این نهاد ولی سیستم صوتی در اختیار قرار نگرفت.