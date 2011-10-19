وضعیت اجرایی مصوبات سفر رهبری به قم برای مردم تشریح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی ورجانی ضمن تبریک سالروز ورود حضرت آیت الله خامنه‌ای به استان قم، اظهار داشت: بیست و هفتم مهرماه سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان قم است که مردم این استان با شکوه خاصی از رهبر و مقتدایشان استقبال کردند و نشان دادند که قم خاستگاه انقلاب بوده و خواهد بود.



وی افزود: سفر تاریخی و پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب به استان قم بیش از ۲۳۰ مصوبه برای عمران و آبادانی این استان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به همراه داشت.



رئیس شورای اسلامی شهرستان قم اضافه کرد: اکنون بعد از گذشت یکسال از این سفر با برکت، مردم استان قم از مسئولین توقع دارند تا به صورت شفاف گزارشی از وضعیت مصوبات این سفر ارائه نمایند تا مردم در جریان کم و کیف اجرای پروژه‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری قرار گیرند.



وی بیان کرد: برای همگان مشخص و واضح است که این میزان مصوبه و اعتبار می‌بایست شرایط عمران و آبادانی شهر مقدس قم را به صورت ملموس فراهم نموده و همچنین زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان را نیز به همراه داشته باشد، اگر این تغییر برای مردم استان قم قابل لمس بود، نشانگر آن است که این مصوبات اجرایی شده است.



عضو شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه مردم استان قم دین خود را به نظام ادا کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه این استان در زمان رژیم ستمشاهی مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گرفته و عقب ماندگی‌های بسیاری در این استان به چشم می‌خورد، ضروری است مسئولین مربوطه به این شهر توجه بیشتری نمایند، زیرا این استان به فرموده مقام معظم رهبری «مرکز انقلاب است» و زیبنده مرکز بزرگ‌ترین انقلاب معاصر در جهان نیست که دارای کمبود‌ها و کاستی‌های اینچینی باشد.