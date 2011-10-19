علی اصغر کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار شاهین بوشهر - فجرسپاسی شیراز گفت: دیدار با شاهین آنهم در بوشهر سخت است نه برای تیم ما، بلکه برای همه تیم‌ها. تیم شاهین با وجود تغییراتی که در کادر فنی داشته اما هنوز روش کار خود را تغییر نداده و تفاوتی در شیوه بازی این تیم دیده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه فیروز کریمی فرصت اعمال تغییرات در تیم فوتبال شاهین بوشهر را نداشته است، افزود: با بررسی که نسبت به دیدارهای اخیر تیم شاهین داشته‌ایم می دانیم این تیم در خانه سراپا حمله خواهد بود تا سه امتیاز و پیروزی را از آن خود کند.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز با یادآوری اینکه تیمش در مصاف با سایپای البرز نیز استحقاقش بیش از کسب یک امتیاز بوده است، افزود: ما برای کسب امتیاز و اینکه شرایط خود را در جدول بهبود بخشیم به بوشهر خواهیم رفت. بدون شک با توجه به اینکه دو تیم فوتبالی سرعتی و قدرتی ارائه می کنند، بازی روز جمعه ما جذاب و تماشایی خواهد شد.

کلانتری در واکنش به اینکه تیمش با تیم‌های قعرنشین جدول رده بندی اختلافی یک یا 2 امتیازی دارد و ممکن است با یک لغزش فانوس بدست شود، گفت: ما آن ور قضیه را نگاه می کنیم و نگاه‌مان به بالای جدول است. ما به این نگاه می کنیم که اختلاف امتیازمان با تیم‌های نهم و دهم جدول فقط دو امتیاز است و می توانیم با یک یا دو پیروزی جای آنها را بگیریم.

وی افزود: ما به پایین نگاه نمی کنیم، چرا که اگر نگاه‌مان به پایین باشد، ممکن است، سرمان گیج برود! نگاه ما به بالا و آینده است و به توانایی‌های خود اعتقاد داریم. قطعا جدول رده بندی لیگ برتر نیز به همین صورت نخواهد ماند و با چند برد می توانیم جایگاهی شایسته را در جدول بدست آوردیم.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در خصوص اهداف تیمش در دیدار با شاهین بوشهر گفت: قطعا اگر در این بازی برای یک امتیاز بازی کنیم، دست خالی و بازنده زمین را ترک خواهیم کرد. بدون شک با هدف تساوی به مصاف شاهین نخواهیم رفت و می رویم که یک بازی پایاپای را به نمایش بگذاریم و با بهره گیری از ضعف‌های حریف به پیروزی دست یابیم.

وی در خاتمه عنوان کرد که تیمش در بازی با شاهین بوشهر بدون بازیکن محروم و مصدوم وارد زمین مسابقه خواهد شد.

تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به مصاف تیم شاهین بوشهر می رود.