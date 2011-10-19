نخستین گردهمایی دانشجویان بورسیه دکتری داخل کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مسلمی نائینی با اعلام این خبر اضافه کرد: گردهمایی دانشجویان دکتری بورسیه داخل کشور به منظور افزایش آمادگی برای خدمت در دانشگاهها روزهای دوم و سوم آذرماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

وی موضوعات این گردهمایی را روشها و فناوریهای نوین تدریس و مدیریت کلاس، ارائه قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی مورد نیاز، تبیین جایگاه و نقش اعضای هیئت علمی در راستای تعلیم و تربیت دانشجو، مهارتها و آگاهی های لازم جهت آمادگی برای فرصت های مطالعاتی خارج از کشور عنوان کرد.

مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور افزود: دانشجویان بورسیه دکتری داخل که از مهر ماه 1388 مشغول به تحصیل شده اند می توانند در این گردهمایی شرکت کنند و نظرات خود را در قالب مقالات علمی با چارچوب معین و حداکثر تا 15 آبان به نشانی پست الکترونیکی sanbad-meeting90@msrt.ir ارسال کنند.