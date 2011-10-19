به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل راه آهن که عصر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق در پاسخ به این سئوال که آیا مصاحبه بنگر باعث برکناری بوناچیچ از تیم فوتبال سپاهان شد گفت: باشگاه در این خصوص تصمیم گرفت اما فقط بحث بازیکن نبود و یک سری مشکلات دیگر وجود داشت. درست است بنگر در آن مقطع عکس العمل نشان داد و مصاحبه کرد که ما به هیچ وجه نمی خواهیم آن را توجیه کرده یا بپذیریم. قبول هم نداریم بازیکن علیه سرمربی مصاحبه کند اما بار دیگر تاکید می کنم که باشگاه تصمیم گرفت این مربی برود.

وی با بیان اینکه به عنوان مسئول کادر فنی در چند روز وظیفه اش را انجام داده و به مسائل دیگر کاری نداشته اظهار داشت: امیدوارم آینده روشنی پیش روی سپاهان باشد من قبلا تجربه سرمربیگری در این تیم را داشته ام و امروز هم با قدرت کارم را انجام می دهم. باشگاه هم هر تصمیمی بگیرد من سعی می کنم کارم را به نحو احسن انجام دهم.

سرمربی موقت تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سئوال که آیا حضور تاج باعث شده است که قضاوت ها به سود تیم های اصفهانی باشد اظهار داشت: متاسفانه این ذهنیت ها در فوتبال وجود دارد و اگر من روزی بخواهم بچه ام را در عین شایستگی بازی دهم چنین ذهنیت هایی بوجود می آید. من در این مدت چیزی تحت عنوان حمایت از تیم های اصفهانی ندیده ام. فصل گذشته داوری ها به ضررمان بود گرچه دو فصل پیش در برخی دیدارها اشتباهات داوری به سودمان بود. ما در ایران داورانی داریم که چه به لحاظ دانش و چه به لحاظ عملکرد بی نظیر هستند. همه جا هم این را گفته ام و افتخار می کنم آنها روز به روز بهتر و با دانش تر می شوند.

وی با بیان اینکه مربیان و بازیکنان باید بیشتر از گذشته از داوران حمایت کنند و اگر روزی هم اشتباهی صورت گرفت آن را تذکر دهند ادامه داد: همه می دانیم تمام بازیهای لیگ سخت است و نمی توانیم بازی را ساده بدانیم. ما فردا با تیمی بازی داریم که یک سرمربی بزرگ دارد. آنها بازیکنان خوب و با تجربه ای دارند اما نتوانسته اند در 10 هفته گذشته نتایج مطلوبی را کسب کنند.

قنبری با بیان اینکه راه آهن تیم خوب و ریشه داری است ادامه داد: ما به هیچ وجه چه در این بازی و چه در بازیهای دیگر به جدول نگاه نمی کنیم و تنها نگاهمان به خود بازی است. ضمن اینکه در هفته گذشته تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم بازیکنانم در این دیدار مانند مسابقه با تراکتورسازی خوب بازی کرده و بازی آنها همراه با موفقیت باشد.

وی با بیان اینکه در این دیدار امید ابراهیمی را به دلیل محرومیت و اکبر ایمانی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارم ادامه داد: با تمام قوا به این بازی آمدیم و امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه فوتبال غیرقابل پیش بینی است اما تیمش نسبت به هفته گذشته از نظر روحی روانی شرایط خوبی دارد اضافه کرد: بازیکنان از لحاظ فنی و اعتماد به نفس در شرایط خوبی قرار دارند و خدا را شکر تمرینات مطلوبی پشت را سر گذاشتیم که همه واقعا از آن لذت بردند.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال سپاهان روند رو به رشدی را در پیش گرفته است و امیدوارم این روند هم در بازی با راه آهن ادامه داشته باشد افزود: بازیکنان با تمام وجود در تمرینات شرکت می کنند تا بتوانند با آمادگی کامل در مسابقات آینده به میدان بروند.

سرمربی موقت سپاهان در پایان گفت: آنچه مسلم است نتیجه دست خداست اما ما قول می دهیم در این دیدار ارائه گر بازی زیبا و پاکی باشیم.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و سپاهان اصفهان در هفته یازدهم لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.