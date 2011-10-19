به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در تذکری در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: شب گذشته در بخش خبری 20:30 ، وزیر کار رسما اعلام کرد که یک میلیون تومان به حساب همه نوزادان واریز خواهد شد و این درحالیست که این وعده در سال گذشته نیز داده شد اما عملی نشد .

نماینده تهران با اعلام این که امسال هم هیچ قانون و پشتوانه قانونی در این زمینه وجود ندارد ادامه داد : در سال گذشته به واسطه عملی نشدن این وعده از سوی دولت نهایتا بنا شد که بانک ملی از منابع داخلی خود به حساب حدود 500 نوزاد مبالغی واریز کند که البته این اتفاق هم نیافتاد و تنها این موضوع به عنوان یک مطالبه برای مردم باقی ماند.

وی افزود: نباید وعده‌هایی داده شود که پشتوانه قانونی ندارد، چرا که این کار خلاف قانون است و نگاه مردم را نسبت به مسوولان مخدوش می‌کند لذا از صدا و سیما می خواهم که این موضوع را به نحوی اصلاح و به اطلاع مردم برساند.



نماینده تهران در مجلس ادامه داد: برخی مسئولان دوست دارند به هر نحوی مردم را خشنود کنند که این خشنود کردن مردم نیست بلکه تنها دادن وعده‌هایی است که پشتوانه قانونی نداشته و هیچ منبعی برای آن درنظر گرفته نشده است و فقط موجب مخدوش شدن اعتماد عمومی مردم می گردد که این آسیب بزرگی است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر این که مسوولان اجرایی بررسی کنند چقدر از وعده‌هایی که داده‌اند تاکنون عملیاتی شده است گفت: کاملا مشخص است که بحث وعده سه برابرشدن یارانه‌های نقدی قابلیت اجرا ندارد کمااینکه هم‌اکنون که یارانه‌ها را به مردم می دهند، حدود نیمی از آن از منابع عمومی بودجه استفاده می شود که این درست نیست و برای اجرای آن منابع مالی درستی در نظر گرفته نشده است.