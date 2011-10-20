پایان تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی/ پرداخت مستمری فقط به یک دهم معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهزیستی و تامین اجتماعی این هفته شاهد رویدادها و اخبار مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

در آخرین روز این هفته ستاد مناسب سازی معابر و اماکن شهری برای دومین بار پس از گذشت 7 ماه از سال برگزار شد.

فاصله زیادی تارسیدن به مناسب سازی مطلوب وجو دارد

رئیس سازمان بهزیستی در این جلسه عنوان کرد یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی ایجاد دسترسی مناسب و یکسان برای آحاد جامعه است که در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است.

همایون هاشمی با تاکید بر اینکه بهزیستی برای ارائه خدمات مناسب‌سازی سقفی قائل نیست، عنوان کرد: مناسب‌سازی را از وظایف ذاتی خود می‌دانیم.



مناسب سازی فقط 6 درصد از مبلمان شهری

رئیس گروه توانبخشی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی به آمار مناسب سازی معابر و اماکن شهری در استانها اشاره کرد و گفت استان چهارمحال بختیاری با 11 درصد و آذربایجان شرقی 39 درصد دارای کمترین و بیشترین آمار مناسب سازی بوده اند و در این میان سهم استان تهران فقط 24 درصد است.



حسین امیرانی عنوان کرد که علاوه بر تحقق ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق معلولان که در خصوص مناسب سازی با همکاری دستگاهها تاکید شده است تغییر نگرش و رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و نگرشها در این خصوص ضروری است.

وی به نمونه گیری که در سال 89 انجام شده است اشاره کرد و گفت: براساس این نمونه گیری که از 9 هزار و 847 مورد فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی، اداری، پایانه‌ها، بانکها و همچنین امان ورزشی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که 6 درصد مبلمان شهری، 7 درصد فضای آموزشی و 27 درصد فضا و مکانهای عمومی مناسب سازی شده‌اند.



تنها یک دهم معلولان مستمری می‌گیرند



رئیس جامعه معلولان ایران نیز به مشکلات معلولان در کشور اشاره کرده و عنوان کرد بیش از سه میلیون معلول در کشور وجود دارد که یک میلیون و 200 هزار نفر آنها در بهزیستی دارای پرونده هستند اما فقط کمتر از 300 هزار نفر ماهیانه 40 هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند.



علی همت محمود نژاد گفته بود که با توجه به اینکه دستگاهها تا پایان مهرماه فرصت دارند بودجه پیشنهادی خود را به دولت ارائه دهند به همین دلیل انتظار داریم به منظور رسیدگی و حمایت بیشتر از مددجویان و معلولان، اعتبار پیشنهادی بهزیستی افزایش زیادی در بر داشته باشد.

بهره مندی 1300 نفر از خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی کهریزک



مدیر موسسه خیریه کهریزک کرج در بازدید از این مرکز با اشاره به اینکه بیش از 1300 سالمند، کودک و بیمار دارای ضایعه نخاعی از خدمات این موسسه بهره‌مند می‌شوند، گفته بود این مرکز اولین موسسه‌ای است که در قسمت توانبخشی کودکان خدمات ارائه می دهد.

دکتر افشین وجدانی روشن عنوان کرد که این مرکز در سه بخش کودکان، سالمندان و ضایعات نخاعی خدمات ارائه می دهد و در بخش توانبخشی نیز اقداماتی مانند فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، کارگاه حافظه و ... به افراد مراجعه کننده خدمات ارائه می کند.

به گفته وی ظرفیت این مرکز 1330 نفر است و همچنین 80 سوئیت سالمندی نیز تکمیل شده که به زودی به بهره برداری می رسد.

اتمام تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس از اتمام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی خبر داد و گفت تا پایان هفته گزارش نهایی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود. سید جواد زمانی عنوان کرد که کار بررسی تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن توسط اعضای کمیته تحقیق و تفحص، کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین کارشناسان به پاپان رسید. وی در مورد تخلفات تامین اجتماعی نیز گفت: قطعا تخلفات انجام شده محرز است که مجلس اقدام به بررسی و تهیه گزارش کرده اما نتیجه نهایی گزارش بعد از قرائت در صحن علنی اعلام می شود.



کاهش و یا حذف فرانشیز داروهای گرانقیمت



باتوجه به پرداخت فرانشیز 30 درصدی دارو از سوی بیمه‌شدگان و پرداخت 70 درصد هزینه از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی درحال‌حاضر پرداخت فرانشیز 30 درصدی داروهای گرانقیمت برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی مشکلاتی ایجاد می‌کند.





به همین دلیل سازمان تأمین‌اجتماعی پیشنهاد کاهش و یا حذف فرانشیز داروهای گرانقیمت به خصوص داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های مزمن را مطرح کرده است تا بیماران و خانواده آنها مشکلی در تأمین داروی موردنیاز نداشته باشند.

