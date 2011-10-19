محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و نکات مطرح شده در این سفر گفت: رهبر معظم انقلاب نه تنها در این سفر بلکه در اکثر صحبت هایشان دیدگاههای کارشناسانه و سطح بالا ارائه می کنند.

وی افزود: همواره در موضوعات داخلی و بین المللی شاهد سخنان راهگشا از سوی مقام معظم رهبری بوده ایم، ایشان ضمن آنکه ولی فقیه هستند همواره به کار کارشناسی اهمیت و نظرات علمی را مد نظر قرار می دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص نوسازی نظام اسلامی گفت: این سخنان اعلام مسیر جدیدی در حوزه ساخت سیاسی کشور بودکه می تواند برخی مشکلات موجود در کشور را رفع کند.

فرهنگی خاطرنشان کرد: اینکه طرح نوسازی نظام سیاسی کشور به کجا برسد بستگی به نوع تعاملاتی دارد که صاحبنظران و دستگاههای ذی ربط و تصمیم گیری های آتی مشخص خواهند کرد.

وی در ادامه به استقبال بی نظیر مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: مردم دنیا با این استقبال متوجه شدند که ایرانیان حامی نظام و رهبری خود هستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر خلاف جنبش هایی که در کشورهای جهان بر علیه نظام های سیاسی شان شکل گرفته در ایران روند کاملا فرق دارد و مردم با گذشت زمان دلبستگی بیشتری به نظام سیاسی خود پیدا می کنند.

