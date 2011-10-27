به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابوطالب کارگردان مستند مسابقه "سرزمین دانایی" درهفته گذشته تاکید کرد این مستند مسابقه نشان میدهد که چقدر علوم ما غیر کاربردی است و دانشجویان و دانشآموختگان ما با آنچه آموختهاند فاصله بسیاری دارند و گویی هرچه آموختهاند در دانشگاهها جامیگذارند.
- ساسان توکلی طراح و سازنده تیتراژ مجموعه "وضعیت سفید" درباره عنوانبندی این سریال گفت: ایده اصلی این کار از حمید نعمتالله بود که میخواست تیتراژ، رئال باشد و نوستالوژیهای دهه 60 باشد.
نمایی از مجموعه "وضعیت سفید"
محمود فلاح، تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" هفته گذشته اعلام کرد: طبق دستور آقای ضرغامی رئیس سازمان صداوسیما قرار شده هشت کار ۹۰ دقیقهای با داستانهای کاملا جداگانه از دل مجموعه تلویزیونی مختارنامه بیرون بیاوریم.
وی ادامه داد: این هشت فیلم که هشت داستان مجزا را روایت میکنند، عاشورا، قیام مختار، نقش ایرانیها در قیام مختار، دلیران ایران، نهضت توابین، نقش زنان در قیام مختار، قصه ابن زیاد و عبدالله زبیر و نسبتش با عاشورا نام دارند و ما در تلاشیم تا عاشورا را زودتر از بقیه آماده کنیم که در بعد از ظهر روز عاشورا به نمایش در بیاید.
فلاح تصریح کرد: این قصهها از دل همان ۲ هزار و ۴۰۰ دقیقهای که تولید شده بیرون میآید و زیر نظر سیمافیلم بیرون میآید، البته این نسخهها در سینما به نمایش در نمیآید و فقط برای تلویزیون آماده میشود.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت لوکیشنهای سریال توضیح داد: همچنان پیگیر هستیم، البته از سوی صداوسیما تا به حال اقدام خاصی صورت نگرفته، ولی صاحبان زمین فعلا با ما مساعدت کردهاند.
- مسعود احمدی مدیر شبکه تهران از راهاندازی شورای محتوایی فیلمنامه و آثار نمایشی در این شبکه و ارائه طرح 32 اثر نمایشی به معاونت سیما برای تولید در صورت تخصیص بودجه در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر داد.
- سردار اسماعیل احمدی مقدم در مراسم تقدیر از تلاشگران رسانه ملی در هفته نیروی انتظامی تاکید کرد نیروی انتظامی در تلاش است با همکاری حوزه رسانه و آثار نمایشی به انتقال پیام بپردازد.
- امرالله احمدجو کارگردان مجموعه تلویزیونی "اوسنه پادشاهی" که برای شبکه سه تهیه میشود، از ضبط تیتراژ این سریال با صدای دو برادر دو قلو خبر داد.
نمایی از مجموعه "اوسنه پادشاهی"
احمدجو در این باره گفت: موسیقی کار نیز را مانی جعفرزاده ساخته و صداگذاری را هم نازنین مفخم بر عهده دارد. البته تیتراژ هم با صدای دو برادر دو قلو با نامهای علی و محمد سلطانی خوانده شده و از موسیقی اصفهان در آن استفاده شده است.
- ابراهیم علی برزی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سحر هفته گذشته گفت از پخش سریالهای ابهام برانگیز امتناع میکنیم. همه شبکههای تلویزیونی دنیا، بر اساس نیاز مخاطب اقدام به تولید و پخش برنامه میکنند و شبکه جهانی سحر هم با توجه به اولویتهایی که برایش تعریف شده، پس از نیازسنجی مخاطب خاص خویش، تولید برنامهای را در دستور کار خویش قرار میدهد.
- منصور ضابطیان و محمد صوفی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کردند احساس میکنند "رادیو هفت" هنوز به اوج خود نرسیده است و جای کار دارد.
- وزیر بهداشت تاکید کرد اگر صدا و سیما هر نظر و مشاورهای از وزارت بهداشت بخواهد، به صورت رایگان اطلاعات و نیروهای متخصص در اختیار رسانه ملی و فیلمسازان قرار داده میشود.
