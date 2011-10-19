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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

آیت‌الله وحید خراسانی:

هر سوره قرآن شهری از حکمت است

هر سوره قرآن شهری از حکمت است

قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: اگر سوره‌های قرآن به درستی تفسیر شوند هر کدام آن مدینه و شهری از حکمت است.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت‌الله حسین وحیدخراسانی، پیش از ظهر چهارشنبه در درس تفسیر در مسجد اعظم اضافه کرد: هر سوره‌ قرآن مدینه ‌ای از حکمت، هر آیه آن خزانه و هر کلمه ‌اش معجزه‌ است.

وی اظهار داشت: هر آیه از قرآن خزانه‌ای از خزاین الهی است و کاوش در هر سوره آن عمر زیادی را لازم دارد.

این مرجع تقلید بیان داشت: کلید خزائن قرآن تنها در دست خداوند است و اینجا جایی نیست که عقل بتواند حرفی بزند.

آیت الله وحید خراسانی ادامه داد: سرّ تفسیر قرآن تنها منحصر به خود قرآن و چهارده معصوم‌ (ع) است.

این مفسر قرآن که در تفسیر سوره یاسین سخن می‌گفت بیان داشت: همه سوره‌های قرآن خزانه است اما این دو سوره از بقیه ممتاز‌تر است و به همین  دلیل سوره حمد را‌ ام الکتاب و سوره یاسین را قلب قرآن می‌دانند.

وی در خاتمه تاکید کرد: هر سخن بی‌دلیل و هر حرف بی‌برهانی در منطق دین اسلام باطل است.

کد مطلب 1437943

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