هر سوره قرآن شهری از حکمت است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت‌الله حسین وحیدخراسانی، پیش از ظهر چهارشنبه در درس تفسیر در مسجد اعظم اضافه کرد: هر سوره‌ قرآن مدینه ‌ای از حکمت، هر آیه آن خزانه و هر کلمه ‌اش معجزه‌ است.



وی اظهار داشت: هر آیه از قرآن خزانه‌ای از خزاین الهی است و کاوش در هر سوره آن عمر زیادی را لازم دارد.



این مرجع تقلید بیان داشت: کلید خزائن قرآن تنها در دست خداوند است و اینجا جایی نیست که عقل بتواند حرفی بزند.



آیت الله وحید خراسانی ادامه داد: سرّ تفسیر قرآن تنها منحصر به خود قرآن و چهارده معصوم‌ (ع) است.



این مفسر قرآن که در تفسیر سوره یاسین سخن می‌گفت بیان داشت: همه سوره‌های قرآن خزانه است اما این دو سوره از بقیه ممتاز‌تر است و به همین دلیل سوره حمد را‌ ام الکتاب و سوره یاسین را قلب قرآن می‌دانند.



وی در خاتمه تاکید کرد: هر سخن بی‌دلیل و هر حرف بی‌برهانی در منطق دین اسلام باطل است.