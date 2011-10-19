55 درصد مازنیها تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 642 هزار و 335 نفر را زیرپوشش خود قرار داده است.

وی افزود: هم اکنون 20 درصد کارکنان دولت، سه درصد خویش فرمایان و بخش اعظمی از جمعیت روستایی مازندان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی مازندران اظهار داشت: اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران با 34 اداره و نمایندگی داخل استان دارای دو هزار و 281 مرکز درمانی طرف قرارداد به خدمات بیمه ای شهروندان استان مشغول است.

وی بیان داشت: هم اکنون 50 بیمارستان و کلینیک جراحی محدود، 373 داروخانه، هزار و 520 پزشک و دندانپزشک، 58 درمانگاه، 280 موسسه پاراکلینیک با اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران طرف قرارداد هستند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران گفت: این اداره کل از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر 922 هزار و 254 میلیون ریال حق بیمه پرداخت کرده که 756 میلیون ریال مربوط به صندوق کارمندی بوده است.



وی از پرداخت هشت هزار و 899 میلیون ریال پرداخت خسارات متفرقه به بیمه شدگان استان در سالجاری خبر داد و گفت: هم اکنون 909 هزار و 581 روستایی مازندران از خدمات بیمه روستاییان این سازمان بهره مند هستند.



صالح طبری گفت: طرح ساماندهی بیماران خاص، کلیوی، دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی و ام اس در دستور کار اداره کل خدمات درمانی مازندران قرار گرفته و در حال حاضر سه هزار و 755 بیمار خاص از خدمات درمانی این اداره کل استفاده می کنند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.