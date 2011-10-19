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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

صالح طبری اعلام کرد:

55 درصد مازنیها تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

55 درصد مازنیها تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل بیمه خدمات درمانی مازندران گفت: هم اکنون بالغ بر 55 درصد جمعیت سه میلیون نفری استان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 642 هزار و 335 نفر را زیرپوشش خود قرار داده است.

وی افزود: هم اکنون 20 درصد کارکنان دولت، سه درصد خویش فرمایان و بخش اعظمی از جمعیت روستایی مازندان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی مازندران اظهار داشت: اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران با 34 اداره و نمایندگی داخل استان دارای دو هزار و 281 مرکز درمانی طرف قرارداد به خدمات بیمه ای شهروندان استان مشغول است.

وی بیان داشت: هم اکنون 50 بیمارستان و کلینیک جراحی محدود، 373 داروخانه، هزار و 520 پزشک و دندانپزشک، 58 درمانگاه، 280 موسسه پاراکلینیک با اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران طرف قرارداد هستند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران گفت: این اداره کل از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر 922 هزار و 254 میلیون ریال حق بیمه پرداخت کرده که 756 میلیون ریال مربوط به صندوق کارمندی بوده است.

وی از پرداخت هشت هزار و 899 میلیون ریال پرداخت خسارات متفرقه به بیمه شدگان استان در سالجاری خبر داد و گفت: هم اکنون 909 هزار و 581 روستایی مازندران از خدمات بیمه روستاییان این سازمان بهره مند هستند.

صالح طبری گفت: طرح ساماندهی بیماران خاص، کلیوی، دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی و ام اس در دستور کار اداره کل خدمات درمانی مازندران قرار گرفته و در حال حاضر سه هزار و 755 بیمار خاص از خدمات درمانی این اداره کل استفاده می کنند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1437944

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