آمیخته شدن خون شیعه و سنی اتحاد مردم سیستان و بلوچستان را بیشتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله عباسعلی سلیمانی ظهر چهارشنبه در مراسم دومین سالگرد شهدای حادثه تروریستی پیشین در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تجلیل از کسانی که با خداوند معامله کردند، بسیار سخت و دشوار است.

وی گفت: شهدای حادثه تروریستی پیشین در پوشش شیعه و سنی و سبز پوشان سپاه برای تحقق یک هدف متعالی که ثمره آن امنیت و همبستگی بود، گردهم جمع شده بودند که متاسفانه دشمن نتوانست این همدلی بین مردم و مسئولان منطقه را تحمل کند و با عوامل فریب خورده و کوردل خود اقدام به شهادت مردم بیگناه کرد.

وی افزود: خط فکری و راه و روش سردار شوشتری و همرزمانشان به وسیله سایر عزیزان ادامه دارد و دشمن باید بداند با شهید کردن مردم بیگناه باعث اتحاد و همدلی بیشتر مردم برای توسعه و آبادانی منطقه می شود.

نماینده ولی ‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان بیان داشت: سردار شهید شوشتری با یک نگاه بلند و تفکری عمیق برای وحدت و امنیت منطقه به میدان آمده بود که امروز راه ایشان به وسیله همرزمانش ادامه دارد.

وی گفت: برگزاری همایش ‌های وحدت آفرین، احداث بیمارستان ‌های صحرایی، توزیع سبدهای کالا در مناطق محروم و بازگشایی زمینه‌ های اشتغال از ابتکارات سردار شوشتری بود که به وسیله همرزمانش ادامه دارد.

در پایان این مراسم از خانواده‌ های سردار شهید نورعلی شوشتری، شهید محمد‌ زاده، شهید ملازاده‌، شهید نیکپور، شهید فدایی و شهید ولی ‌فتح مرادی تقدیر شد.