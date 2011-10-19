نگرش افراد جامعه نسبت به شغل و کار باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی ظهر چهارشنبه در نشست تبیین نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی استان کردستان فرهنگ کاری را یکی از عمده مشکلات بخش اشتغال در کشور و به خصوص استان کردستان عنوان کرد و گفت: نگرش افراد جامعه به مقوله کار باید اصلاح و نهادینه شود.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف نسبت به شغل و فعالیت در سطح جامعه بیان کرد: تلقی مردم نسبت به کار و شغل پشت میز نشستن است که این روند نیازمند تلاش و جدیت بیشتر برای فرهنگ سازی بهتر در سطح جامعه است.

اسدی آموزش های متناسب با نیازهای بازار کار را برای فارغ التحصیلان تمام سطوح تحصیلی ضروری دانست و افزود: این آموزش ها باید به روز شود و از همان ابتدا در برنامه های آموزشی از جمله در کتاب های درسی مدارس و مراکز آموزشی گنجانده شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به ضرورت انعطاف پذیری بین نیازهای بازار کار و مهارت های نیروی کار گفت: ایجاد و راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه پیام نور کردستان در روزهای گذشته اقدام بسیار مناسبی بود که می توان از آن به عوان نوعی آشتی بین دانشگاه و صنعت نام برد .

اسدی در پایان سخنان خود از سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان به عنوان اطلس و نقشه راه استان در بخش اشتغال و سرمایه گذاری طی اجرای برنامه پنجم توسعه نام برد و گفت: شناسایی ظرفیت های کردستان در عرصه اشتغال و سرمایه گذاری به طور ریز و دقیق و تعیین اولویت های این بخش با تکمیل این سند میسر است.

نشست تبیین نقش آموزش های فنی حرفه ای در توسعه منابع انسانی استان کردستان متناسب با مطالعات صورت گرفته در طرح تهیه و تدوین اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان در راستای توجه به این بحث در راستای تدوین سند توسعه اشتغال کردستان برگزار شد.