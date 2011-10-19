10 هزار فرصت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد شد

عابدین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعهدات ایجاد اشتغال استان را 10 هزار و 497 فرصت شغلی عنوان کرد و افزود: از این میزان 10 هزار فرصتی شغلی مربوط به بخش ساختمان است که بر اساس میزان ساخت و سازها لحاظ می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون اشتغال پنج هزار و 297 نفر در سامانه رصد استان ثبت شده است، ادامه داد: با احتساب اشتغال بخش ساختمان استان تا کنون 10 هزار و 297 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.

وی نرخ بیکاری در استان را 9.4 درصد اعلام کرد و بیان داشت: تا کنون برای 160 نفر در راستای ایجاد مشاغل خانگی در استان مجوز صادر شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری 27 میلیارد و 870 میلیون تومان تسهیلات برای گسترش مشاغل خانگی در سطح استان اختصاص یافته است.

محمدی با بیان اینکه سقف پرداخت برای هر متقاضی از این تسهیلات پنج میلیون تومان است، اظهار داشت: پیش ‌بینی می ‌شود با توزیع این تسهیلات قریب 9 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

وی مشاغل خانگی را به سه دسته مستقل، تحت حمایت و پشتیبان تقسیم کرد و افزود: دسته مستقل کلیه امور مربوط به تولید، بسته‌ بندی، بازار یابی و فروش را خود به طور مستقل انجام می ‌دهند اما در دو دسته دیگر مراحل مختلف تولید تا فروش با مشارکت و همفکری هریک از دو دسته تحت حمایت و پشتیبان انجام می ‌شود.

محمدی از افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاههای کوچک زودبازده از یک به دو میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: سهمیه اعتبارات استان از محل بنگاه‌های زود بازده در سال جاری 680 میلیارد تومان است که تاکنون 350 میلیون تومان آن جذب شده است.

وی همچنین از اختصاص تسهیلات خود اشتغالی به میزان 19 میلیارد و 867 میلیون تومان به خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: دستگاه‌های همچون کمیته امداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی، صندوق مهر امام رضا (ع) و اداره کار و رفاه اجتماعی برای جوامع هدف خود از تسهیلات مشاغل خانگی و خود اشتغالی سهم دارند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به سهمیه 10 هزار فرصت شغلی استان در سال گذشته ابراز داشت: در سال گذشته بیش از 16 هزار و 380 فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.