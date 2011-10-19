صادرات استان قزوین 28 درصد افزایش یافت

حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روز ملی صادرات فرصتی است برای تقدیر از تلاشگران و فعالان این عرصه و این مراسم در استان نیز با تجلیل از صنعتگران برتر انجام خواهد شد.

وی افزود: ۲۹مهرماه روزملی صادرات نام گرفته و تعیین یک روز از سال به نام صادرات علاوه براین که فرهنگ صادرات را در بین مردم رواج می دهد ‌فرصتی هم برای تقدیر از مدیران و تلاشگران این عرصه است.

جمشیدی ها تصریح کرد: تحقق اهداف تعیین شده برای صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه و همچنین تحقق اهداف بلند مدت چشم انداز جمهوری اسلامی ایران دربخش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴، با تلاش و همت همه دست اندرکاران این بخش میسر می شود.

این مسئول یادآورشد: در پنج ماه نخست سال جاری ۱۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۵میلیون دلاراز استان قزوین صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (به ارزش ۱۰۵میلیون دلار) از نظر ارزشی ۲۸درصد افزایش داشته است.

وی گفت: باید توجه داشت که توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و تثبیت شرایط و ماندگاری در آن تنها با ایجاد راهبرد مشخص و پایدارصادراتی تحقق می یابد و برای رسیدن به این مهم همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی که در این زمینه فعالیت می کنند با صادرکنندگان ضروری است.



جمشیدیها افزود: عمده کالاهای صادراتی استان در این مدت شامل پودر لباسشویی به ارزش ۲۰میلیون دلار، مفتول مسی به ارزش 11 میلیون و 800 هزار دلار، کاشی و سرامیک به ارزش ۱۱ میلیون دلار، آهن آلات و فولاد به ارزش هشت میلیون و500 هزار دلار، کشمش به ارزش هفت میلیون و 500 هزار دلار، شیشه و آینه به ارزش شش میلیون و 500 هزار دلار، کولر آبی خانگی به ارزش پنج میلیون و 200 هزار دلار بوده است.

وی اضافه کرد: سایر کالاهای صادراتی استان شامل پریفرم، انواع فرآورده های لبنی، فرومولیبدن و اکسید مولیبدن، شیر خشک، انواع لوازم و تجهیزات برقی، موتورسیکلت، موکت، انواع چرخ خیاطی، شیرآلات ساختمان است.

به گفته این مسئول صادرات مفتول های مسی بیشترین رشد را در میان کالاهای صادراتی داشته و صادرات کشمش ۳۱ درصد، پریفرم ۱۰درصد و چرخ خیاطی۴۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان با اشاره به این که کالاهای صادراتی استان در پنج ماهه امسال به بیش از۶۰ کشور دنیا صادر شده است اظهارداشت : کشورهای هدف صادراتی استان به ترتیب عراق با ۴۸.۷میلیون دلار، ترکیه با ۱۶.۴میلیون دلار، افغانستان با۷.۷میلیون دلار، ترکمنستان با ۷.۴میلیون دلار، سوریه با ۵.۸ میلیون دلار، هلند با ۵.۷ میلیون دلار، پاکستان با ۴.۶ میلیون دلار، امارات با ۳.۳ میلیون دلار، آذربایجان با ۳.۲ میلیون دلار، ارمنستان با ۲.۷ میلیون دلار هستند.

جمشیدیها بیان کرد: آمارها نشان می دهد کشور عراق عمده ترین مقصد کالاهای صادراتی استان است که ۳۶ درصد صادرات استان به این کشور صورت گرفته و حجم صادرات استان به کشورهای افغانستان۲۰ درصد، سوریه ۲۷ درصد، ترکیه ۹۰۰ درصد، ترکمنستان ۷۰درصد، هلند ۲۵۵ درصد، پاکستان ۸۰ درصد، روسیه ۱۱۱ درصد، عربستان ۱۳۹ درصد و آفریقای جنوبی ۲۵۸ درصد رشد داشته است.

به گفته وی صادرات استان در مدت یاد شده توسط ۲۵۰ صادر کننده حقیقی و حقوقی صورت گرفته و واردات استان نیز ۴۶هزار تن کالا به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار بوده است.

جمشدیها عمده کالاهای وارداتی به استان را شامل کمپرسور، کشنده تریلر، اجزا و قطعات کولر، خط تولید ورق آلومینیوم(نوردگرم)، تجهیزات خط تولید نورد فلزات با متعلقات، سواری پورشه از کشورهای ترکیه، آلمان، هلند، ژاپن، سنگاپور، ایتالیا و چین اعلام کرد.

وی به اعزام هیئت تجاری به ترکیه اشاره کرد و گفت: هیئت تجاری بازاریابی۲۰ نفره از استان قزوین متشکل از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی و تجاری استان همراه با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین و معاونت بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان در۲۱ مهرماه سال جاری به مدت چهار روز برای بازاریابی و کسب اطلاعات تجاری به ترکیه سفرکردند.

این مسئول افزود: بازدید از نمایشگاه برند غذای حلال و سالم، مذاکره با اعضای انجمن بازرگانی ایسیاد، ملاقات با مسئولان اتاق استانبول، باز دید از کارخانه بسته بندی مواد غذایی از جمله برنامه های سفر این هیئت تجاری است.

جمشیدیها یادآورشد: سال گذشته نیز یک هیئت تجاری بازاریابی از استان قزوین به ترکیه اعزام شد که گامی مثبت در راستای افزایش مراودات تجاری با این کشور بود که شرکت کنندگان در این هیئت تجاری در گروه های کالایی خشکبار و مواد غذایی، مصالح ساختمانی، اتوماسیون سیستم های صنعتی هستند.

رئیس سازمان بازرگانی استان اظهارداشت: ترکیه با ۷۴ میلیون نفر جمعیت و مساحتی بالغ بر 7۰هزار کیلومتر تقریبا نصف مساحت ایران است و با نرخ تورم 8.7 درصد، 7.3 درصد رشد GDP و با 958 میلیارد و 300 میلیون دلار تولید ناخالص داخلی از کشورها و بازارهای دارای اولویت اول صادراتی و تجاری برای ایران است.

به گفته جمشیدیها حجم صادرات ایران به کشور ترکیه در سال ۸۹ معادل یک هزار و 63 میلیون دلار و حجم واردات از این کشور نیز معادل دو هزار و 455 میلیون دلار بوده است.

وی گفت: مهم ترین اقلام صادراتی ایران شامل کاتد مس، گرید نساجی، آلومینیوم، روی، پسته و کیوی و مهم ترین اقلام وارداتی از این کشور شامل آهن و فولاد و فیبر تخته، میوه (موز و پرتقال)، ماشین های مکانیکی، ریخته گری، الیاف وسفالینه های شیشه ای است.

این مسئول در خصوص صادرات استان قزوین به کشور ترکیه اظهار داشت: صادرات استان قزوین به ترکیه در سال گذشته بیش از ۱۰میلیون دلار بود که در پنج ماهه ابتدایی امسال به ۲۶میلیون دلار افزایش یافته است.

جمشیدیها افزود: ماشین آلات چاپگر کپی و فکس قابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یا شبکه، کائوچوی کلروپرن (کلروبوتادین )، خمیر و پودرهای لحیم کاری و جوشکاری مرکب از فلز و سایر مواد، فرومولیبدن، دترجنت قالبی و پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآورده ها با بسته بندی پنج کیلوگرم و کم تر مناسب برای شستشو، کشمش تیزآبی بی دانه، ابزارآلات و تجهیزات کشاورزی و جنگلداری از جمله اقلام صادراتی از استان قزوین به ترکیه بوده است.

وی در خصوص واردات از کشور ترکیه نیز گفت: واردات از ترکیه به استان قزوین معادل ۷۲میلیون دلار بوده است که بیشتر آن را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند.

