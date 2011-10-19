سرمایه گذاری 10 میلیارد ریالی در دو موقوفه محمودآباد

جعفر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از جمله امورات در جهت احیای موقوفات این شهرستان، سرمایه گذاری این اماکن بوده که برای گسترش و حیات بخشی موقوفات، اقدام به سرمایه گذاری موقوفات کردیم.

وی اظهار داشت: این سرمایه گذاریها از محل تبدیل به احسن پس از خرید شش رقبه برای این موقوفات اقدام شده که هفتمین رقبه آن یک دستگاه آپارتمان در پنج طبقه و هفت واحد در کنار ساحل دریا به مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون ریال بوده است.

صفری با اشاره به عمل به اجرای نیات واقفان خیر اندیش گفت: این سرمایه گذاری در راستای عمل به اجرای این واقفان خیراندیش صورت گرفته که درآمد حاصله از آن طبق نیات واقفان در عزاداری سیدالشهدا(ع) و امیر المؤمنین (ع) هزینه خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف محمودآباد گفت: محمودآباد دارای 279 موقوفه متصرفی و 10 موقوفه غیرمتصرفـی است.