به گزارش خبرگزاری مهر، سریال "وصال" به تهیه‌کنندگی سیروس صادقی و کارگردانی علیرضا عارفی است که به زودی برای پخش در سیما آماده می‌شود.

داستان این مجموعه مربوط به تیمور و باجناقش شریفی است که به خاطر مسائل مالی و ظاهرسازی با هم در رقابت هستند. این رقابت باعث می‌شود در ایام محرم بین اعضای خانواده دودستگی و درگیری ایجاد شود تا اینکه ...

به گفته تهیه کننده پروژه، این سریال تلویزیونی پیش تولید خود را سپری می‌کند و هم اکنون در مرحله انتخاب بازیگر قرار دارد. گروه تولید و کارگردانی در حال مذاکره با بازیگران بسیاری برای ایفای نقش در این مجموعه هستند.

این مجموعه تلویزیونی محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیماست که در 10 قسمت 40 دقیقه‌ای در ایام محرم از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

عواملی که تاکنون حضورشان در این پروژه قطعی شده است عبارتند از تهیه‌کننده: سیروس صادقی، کارگردان: علیرضا عارفی، نویسنده: محبوبه اسلاملو، مدیر تولید: محمد رضا دوست محمدی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: محمد رسولی، تصویربردار: احسان صادقی، صدابردار: محمدرضا مرتضایی، طراح چهره‌پردازی: ندا میقانی، طراح صحنه و لباس: امیر حقیقت پور، آهنگساز: باران کمایی، مدیر تدارکات: داوود غفارخانی، عکاس: نازنین علیزاده و روابط عمومی: تی وی تولید

