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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

دلشادی به مهر خبر داد:

اولین بولتن ویژه جشنواره تئاتر استان مرکزی به چاپ رسید

اولین بولتن ویژه جشنواره تئاتر استان مرکزی به چاپ رسید

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی از چاپ اولین بولتن ویژه جشنواره تئاتر استان مرکزی در طول 23 دوره گذشته در بیست و سومین جشنواره تئاتر این استان خبر داد.

سینا دلشادی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بولتن بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی تحت عنوان "یادمان" در قالب 72 صفحه ضمن بیان تاریخچه تئاتر استان مرکزی حاوی مقالات کارشناسان کشوری و استانی رشته نمایش  و معرفی اولین گروه های نمایشی شرکت کننده در اولین جشنواره تئاتر استان مرکزی است.

وی ادامه داد: تنوع موضوع در نمایشنامه ها از دیگر تفاوت های اساسی بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی است که مطمئنا مورد استقبال علاقمندان به هنر نمایش قرار خواهد گرفت.

دبیر بیست و سومین جشنواره تئاتر استان مرکزی یادآور شد: از مجموع 25 اثر واصله به دبیرخانه جشنواره تئاتر استان مرکزی 8 اثر برای حضور در بخش مسابقه جشنواره انتخاب شدند که پس از اجرا در مدت 3 روز برگزاری جشنواره 2 اثر منتخب مجوز راهیابی به جشنواره منطقه ای را دریافت خواهند کرد.

دلشادی گفت: امسال برای اولین بار دبیرخانه جشنواره شاهد ارسال آثار از شهرستان های زرندیه، کمیجان و شهر جدید مهاجران بود که این امر بیانگر رشد و توسعه هنر نمایشی در همه نقاط استان است.

کد مطلب 1437959

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