ناگفته ها به روایت تصویر؛ از بامزه گی اوباما تا چشم به راه پدر

اولین تصویر امروز مربوط به ادامه تحولات سرزمین های اشغالی و آزادی زندانیان فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی است.

روز گذشته بخش اول از زندانیان فلسطینی در بند رژیم اسرائیل در معاوضه با "گلعاد شالیت" آزد شدند و قرار است بخش دوم آنها نیز در آینده آزاد شوند. در این تصویر کودکی فلسطینی دیده می شود که همراه با پرچم این کشور اشغال شده در انتظار ورود اسیران است.

دومین تصویر امروز مربوط به ادامه اقدامات عوام فریبانه رئیس جمهور آمریکا است.

در حالیکه آمریکا گرفتار در مشکلات اقتصادی بی سابقه بوده و جنبش تسخیر وال استریت نیز هر روز گسترده تر می شود اما "باراک اوباما" همچنان به اقدامات تکراری خود برای جلب محبوبیت ادامه می دهد.

سومین تصویر امروز مربوط به فقر موجود در هند است.

این عکس در زیر یکی از پل های شهر کلکته تهیه شده و کودکی را به تصویر کشیده که در حال بازی در میان زباله هاست.

تصویر بعدی مربوط به افغانستان و مشاغل کاذبی است که مردم این کشور برای امرار معاش خود انتخاب کرده اند.

مردم افغانستان به دلیل پشت سر گذاشتن دست کم سه دهه جنگ بدون وقفه از لحاظ اقتصادی روزگار خوبی را ندارند و مردم این کشور اغلب یا به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مشغول بوده و یا برای امراز معاش روی به مشاغل کاذبی همچون دستفروشی می آروند.

پنجمین تصویر امروز مربوط به کوزو و مخالفت صربهای این کشور با ادامه حضور ناتو است.

ناتو از زمان جنگ بالکان در این منطقه حضور دارد اما صربهای کوزو با این حضور مشکل دارند و تصویر بالا بخوبی بیانگر این موضوع است.