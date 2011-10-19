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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

کاریکاتورهای عربی/

9 تصویر؛ از موش اسرائیلی تا عقاب فلسطینی

9 تصویر؛ از موش اسرائیلی تا عقاب فلسطینی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به برخی از این کاریکاتورها اشاره می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز تحولات بهار عربی و بحران وال استریت بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ آزادی اسیران فلسطینی

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به آزادی اسیران فلسطینی در بند زندانهای رژیم صهیونیستی اشاره دارد.

لحظه سرنگونی دیکتاتور

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز نزدیک شدن به زمان سقوط  "علی عبدالله صالح" دیکتاتور یمن اشاره دارد.

چتر حمایتی آمریکا

روزنامه الشرق الاوسط امروز حمایت و پشتیبانی آمریکا از برخی بازیگران سیاسی اشاره دارد که البته در نهایت به نابودی این بازیگران منجر می شود.

فلسطین؛ پس از آزادی اسیران

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری بزرگترین چالش فلسطین پس از آزادی اسیران را تداوم شهرک سازی رژیم صهیونیستی دانسته است

کلید آزادی اسیران فلسطینی

روزنامه النهار لبنان امروز آزادی اسیران فلسطینی بدون وجود عملیاتهایی همچون اسیر کردن "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی غیر ممکن دانسته است.

مرگ نظام سرمایه داری

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به پایان نظام سرمایه داری در غرب در پی تظاهرات گسترده اخیر توجه دارد.

تحلیلگر یا فالگیر سیاسی!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به تحلیلهای دروغین برخی تحلیلگران سیاسی اشاره دارد که در حد گرفتن فال قهوه است!

از موش اسرائیلی تا عقاب فلسطینی؛ بدون شرح

الوطن قطر

کرسی ریاست در یمن؛ بدون شرح

القدس العربی

کد مطلب 1437963

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