به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پیگیری و هوشیاری گمرک و دیگر سازمان های مسئول، باندی که با سند سازی و جعل گواهی نامه خودروهای وارداتی، پروانه سبز ورود قطعی و پروانه ترانزیت داخلی، خودروهای وارداتی را بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می کردند متلاشی شد.

حسب بررسی های به عمل آمده مشخص شد که برخی افراد سودجو و متخلف با جعل و سوء استفاده از اسناد گمرکی یکی از گمرکات اجرایی قصد قانونی جلوه دادن ورود خودروهای قاچاق را داشته اند که توسط گمرک و با همکاری سازمان های مسول شناسایی شدند.

این گزارش می افزاید، ضمن شناسایی متخلفین و توقیف برخی خودروهای وارده، پرونده متهمین جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

بر اساس این گزارش، این موضوع با همکاری مسولان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بررسی دقیق و همه جانبه موضوع و شناسایی کلیه متخلفین و توقیف خودروهایی که از این طریق به صورت قاچاق وارد شدند ادامه دارد.