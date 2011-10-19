به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از دیدار راه آهن با سپاهان که ظهر امروز در محل سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: من چند سال پیش با دایی در تیم ملی همبازی بودم که روزهای خیلی خوبی بود و ایشان چه به عنوان مربی و چه به عنوان بازیکن عملکرد خوبی داشته است و الان هم تیم خوبی را در اختیار دارد.

وی اضافه کرد: شرایط ما بهتر است ولی دایی به راه آهن شخصیت خوبی داده است. البته ما هم نسبت به قبل پیشرفت کرده‌ایم و آماده‌ایم نسبت به بازی قبل عملکرد بهتری داشته باشیم.

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: ما در بازی قبل تحت فشار بودیم اما خوشبختانه با پیروزی مقابل تراکتورسازی با اعتماد به نفس بهتری در این دیدار بازی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به حضور 10 ساله‌اش در سپاهان آیا این توانایی را در کریم قنبری می‌بیند که هدایت تیم سپاهان را بر عهده بگیرد اظهار داشت: قنبری چندین سال است به عنوان بازیکن، مربی و حتی سرمربی به تیم کمک کرده است و با مربیان زیادی همکار بوده. من خیلی امیدوارم سپاهان با کمک ایشان موفق شود.

نویدکیا با بیان اینکه اگر در بازی فردا سپاهان سه امتیاز را بگیرد مشکلات این مربی هم کاهش می‌یابد، اظهار داشت: قطعاً پیروزی در بازی فردا باعث می‌شود ایشان با خیال راحت کارشان را ادامه دهند. امیدوارم این بازی را ببریم تا قنبری به مشکلی برنخورد. وی در این مدت تمرینات خوبی و شادابی را برای تیم در نظر گرفته و به روند رو به رشد تیم کمک کرده است.

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت مصدومیتش اظهار داشت: در حال حاضر مشکل خاصی ندارم. گرچه شرایطم ایده‌آل نیست اما در چند هفته گذشته شرایطم خوب بوده است.

نویدکیا اضافه کرد: شرایط تیم نسبت به گذشته بهتر شده و در حالی که 5-6 بازیکن اصلی ما رفته‌اند باز هم عملکرد خوبی داشتیم. مطمئناً در هفته‌های آینده سپاهان به روزهای اوج بازگشته و رقابت اصلی برای قهرمانی بین تیم ما، ذوب آهن، تیم‌های پایتخت نشین و تراکتورسازی خواهد بود.

کاپیتان تیم سپاهان در پایان گفت: اگر بتوانیم راه آهن را شکست دهیم وضعیت مان خیلی ایده آل می‌شود و قطعاً‌ در صورتی که تا پایان نیم فصل جزو 4 تیم بالای جدول باشیم مطمئناً در پایان فصل می‌توانیم همانند دو فصل گذشته قهرمان شویم.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و سپاهان اصفهان درهفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر عصر فردا پنجشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.