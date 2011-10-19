میلاد سلیمان فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه دور رفت تا کنون با کسب ۱۹ امتیاز از بازی‌های خانگی و خارج از خانه برای ما همراه بوده، اما از این هفته قصد داریم با قدرت بیشتر به مصاف حریفان ‌برویم.



وی تصریح کرد: با این حال در دو هفته اخیر لیگ بر‌تر برابر دو تیم مدعی جدول یعنی پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان امتیازات ارزشمندی را از دست داده‌ایم و برای اینکه همچنان در بالای جدول باشیم، باید از بازی خانگی مقابل شهرداری تبریز برای کسب پیروزی بهترین استفاده را ببریم.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم افزود: هر چند صبا در دو هفته اخیر لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور با باخت رو به رو شده است اما مطمئنا انگیزه‌ای که نزد بازیکنان تیم وجود دارد، هرگز کاسته نشده و برای دیدار با شهرداری تبریز نیز فقط به دنبال کسب پیروزی در خانه هستیم.



وی با اشاره به بازی هفته یازدهم صبای قم مقابل شهرداری تبریز بیان داشت: کادر فنی تیم صبای قم از حریف به خوبی شناخت دارد و قطعا با اطلاع کافی از نقاط ضعف و قوت آن‌ها ترکیب تیم صبای قم را برابر این تیم انتخاب می‌کند.



سلیمان فلاح اظهار کرد: در ضمن با اطلاعاتی که از بازی آن‌ها در دیدار‌های قبل به خصوص بازی با ملوان انزلی و همچنین هفته‌های اخیر لیگ به دست آورد‌ه‌ایم، راه شکست این تیم را به خوبی می‌دانیم، اما کسب پیروزی و سه امتیاز به انگیزه و نوع بازی خودمان بستگی دارد.



وی عنوان داشت: اگر بازیکنان ما تنها گوشه‌ای از بازی‌ که در دیدارهای خانگی قبل و مسابقه مقابل تیم مدعی و مطرح ذوب آهن اصفهان ارائه کردند، در بازی روز شنبه برابر شهرداری تبریز به نمایش بگذارند؛ مطمئنا کسب سه امتیاز برای ما کاملاً آسان و دست یافتنی است.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: بازی‌ صبای قم و شهرداری تبریز در ورزشگاه یادگار امام قم حساس خواهد بود زیرا ما در دیدار قبل به هیچ عنوان شایسته شکست مقابل ذوب آهن نبودیم، ضمن اینکه به غیر از دو رقیب اصفهانی در هفته‌های دوم و دهم، تیم صبای قم فاتح بازی‌های خانگی مقابل حریفان بوده و با همین انگیزه بازیکنان ما برای کسب یک پیروزی پرگل و کسب سه امتیاز تلاش خواهند کرد.



وی تیم فوتبال شهرداری تبریز را یکی از تیم‌های خوب این فصل لیگ بر‌تر فوتبال دانست و تصریح کرد: نماینده تبریز یکی از تیم‌های لیگ بر‌تر این فصل است که در ترکیب بازیکنان و کادر خود تغییر آنچنان زیادی نسبت به فصل گذشته ایجاد کرده و با روحیه است.



تیم فوتبال صبای قم از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز شنبه سی‌ام مهر ماه در دیداری از هفته یازدهم دور رفت یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ فوتبال در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم میزبان تیم شهرداری تبریز خواهد بود.