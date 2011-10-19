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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

امیریان به مهر خبر داد:

پرداخت 377 میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان مازنی

پرداخت 377 میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان مازنی

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول اطلاع رسانی کمیته خرید تضمینی برنج پرمحصول مازندران گفت: 377 میلیارد و 472 میلیون ریال به کشاورزان مازندران بابت تحویل برنج پرمحصول پول پرداخت شد.

فریدون امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیگیری لازم جهت پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان ادامه دارد.

وی به میزان خرید برنج اشاره کرد و گفت: تاکنون 33 هزار تن برنج از کشاورزان استان خریداری شده است.

امیریان افزود: از این میزان خرید مقدار 19 هزارتن توسط شالیکوبی داران به عنوان مباشر خریداری شد.

وی با اشاره به آمادگی مراکز خرید افزود: کلیه مراکز خرید شرکت غله در شهرهای بابل، آمل، فریدونکنار و نکا با آمادگی کامل به دریافت برنج پرمحصول از کشاورزان اقدام می کنند.

مسئول اطلاع رسانی کمیته خرید برنج پرمحصول مازندران ضمن رضایت از حضور نماینده بانک سپه در مراکز خرید اظهار داشت: حضور کارشناس بانک سپه در مراکز خرید جهت حل مشکلات احتمالی کشاورزان قابل تقدیر است.

مازندران قطب تولید برنج در کشور است.
 

کد مطلب 1437970

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