خاتمی در جلسه خصوصی گفت تقلبی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در دیدار مدیران مسئول و سردبیران رسانه های کشور با اشاره به برخی سخنان در مورد خط قرمز های نظام اظهار داشت: برخی به بهانه آزادی فکر و اندیشه می گویند چیزی به نام خط قرمز نمی شناسیم که بی پایه بودن این ادعا مشخص است ، ما می توانیم بگوییم چیزی که به عنوان خط قرمز می شناسیم با خط قرمز دیگران تفاوت دارد اما اینکه در جایی خط قرمز وجود ندارد از آن حرفهایی است که گوینده به منظور خاصی می گوید.

وی افزود: اینکه هیچ خط قرمزی نیست از حرفهای بی معنی است که عده ای به قصد سوء استفاده می گویند.با بهانه هایی نظیر وجود خط قرمز و ضرورت اعتقاد به خطوط قرمز، اگر فضا برای تبادل نظرات و سلایق و ایده های مختلف تنگ شود ضایعه است.

حبیبی تاکید کرد:اگر همه قبول کنیم که سلایق ما حق مطلق نیست و سلایق طرف مقابل نیز باطل مطلق نیست می توانیم راه تفاهم را پیدا کنیم.

وی در ادامه در خصوص مساله جوانگرایی در کشور خاطر نشان کرد: جوانگرایی که جوان سکوی سرداری را با گذر از سربازی به دست نیاورده باشد فریب بزرگی است که هم جوان آسیب می بیند و هم به جوانگرایی آسیب وارد می شود . آنهایی که می خواهند میان نسل های انقلاب دیوار بکشند اشتباه می کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: در مدیریت های کشور در هر مدیریتی و هر نسلی کار خود را انجام دهد به جای ایجاد تخاصم بین نسل ها می توانیم تفاهم ایجاد کنیم.

حبیبی در خصوص جوانگرایی در حزب موتلفه اسلامی گفت: حزب موتلفه اسلامی از 15 سال پیش جوانگرایی را در دستور کار خود قرار داد که امروز حاصل آن به دست آمده است. معدل سنی حزب موتلفه اسلامی 10 سال پایین آمده و غالب قشر این حزب بین 30 تا 40 سال است و گرایش به سمت 30 سال بیشتر شده است.

وی ادامه داد: کلیدهای حزب موتلفه اسلامی در دست جوانان شایسته ای است که از دوران نوجوانی وارد حزب شده اند وضع حزب موتلفه اسلامی بهتر از گذشته شده است. اگر جوانگرایی با تدبیر انجام شود برای کل کشور مفید خواهد بود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه فضای سیاسی کشور نیاز به تعدیل و تلطیف دارد تصریح کرد: ممکن است ما نتوانیم جلوی دعواهایی را که در کشور به وجود می آید بگیریم اما حداقل می توانیم ارتباطاتی را برای خاموش کردن دعواها انجام دهیم.



وی افزود: ما در دعوای حق و باطل هیچگاه بی طرف نیستیم و هیچ زمان چنین فکری در ذهنمان نبوده که برای اینکه تلطیف ایجاد کنیم فرا انقلابی عمل کنیم. ما نسبت به نظام و مقام معظم رهبری نه تنها بی طرف نیستیم بلکه کاملا طرفداریم.



حبیبی در ادامه اظهار داشت: همه هزینه های مربوط به طرفداری از ولایت را از 50 سال پیش پرداخت کرده ایم، در زمانی که چوبه دار و زندان و محرومیت بوده موتلفه طرفداری هایش را انجام داده و این مساله جزو برگهای زرین دفتر تاریخ موتلفه است.



وی با اشاره به متفاوت بودن این موضوع با برخی اختلافات سیاسی موجود، افزود: متاسفانه عده ای می گویند هر کجا دعوا شد شما طرفداری خود را از یک سوی دعوا اعلام کنید ، در دعوای حق مطلق و باطل مطلق بی طرف نیستیم اما در بقیه دعواهای سیاسی هیچ الزامی نداریم زیر پرچم کسی باشیم ، ما تنها زیر پرچم ولی فقیه هستیم.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص ملاقاتهای این حزب با شخصیتها در کشور بیان داشت: متاسفانه در کشور باب شده وقتی با یک نفر ملاقات می شود بدین معنا است که همه مواضع اش را قبول کرده ایم، در صورتی که این تحلیل غلط است. ممکن است ملاقاتی صورت گیرد در حالی که اکثر مواضع طرف مقابل را قبول نداشته باشیم .



وی ادامه داد : با تنگ کردن دایره ارتباطات و کینه توزانه تر برخورد کردن با یکدیگر وضع بهتر نخواهد شد، و حزب موتلفه اسلامی در مسیر تلطیف فضای سیاسی کشور برا حفظ منافع ملی حرکت می کند. البته این نوع کارها برای موتلفه هزینه دارد اما ما تلاش می کنیم وظیفه خود را انجام می دهیم.



وی در پاسخ به سوالی درباره نقش احزاب عنوان کرد: تحزب یکی از ابزارهای مهم تحقق جمهوریت نظام است. وقتی جمهوریت را پذیرفته ایم باید لوازم آن را نیز بپذیریم. اعتقاد ما بر این است که با توسعه و تعمیق تحزب کشور بهتر پیشرفت می کند. زمانی که احزاب با هم رقابت می کنند ، هم سطح توانمندی های احزاب بالا رفته و هم سطح توانمندی های خدمت به مردم بالا می رود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی احزاب افزود: هر چند بی مهری هایی به تحزب شده است و دولت از نظر ما نه تنها محبتی به تحزب نداشته بلکه در مواقعی بر خلاف اعتقاد به تحزب عمل کرده است؛ اما مقام معظم رهبری به روشنی در مورد تحزب مطالبی را فرمودند و بر همه ضرورت کار حزبی روشن شد.

حبیبی در خصوص وحدت اصولگرایان گفت: ما دایره اصولگرایی را محدود به تشکل های مشهور اصولگرایی نمی دانیم ، افرادی ممکن است باشند که به اصولگرایی شهرتی نداشته باشند اما واقعا اصولگرا باشند. خیلی مراقبیم که اینطور تلقی نشود که هر کس با ما هست اصولگراست و در غیر این صورت اصولگرا نیست این حرف را باطل می دانیم و معتقدیم هر کس از این ادعاها کند حتما دچار انحراف شده است.



وی افزود: ما وفاداران به انقلاب اسلامی که چهار اصلی را که مقام معظم رهبری به عنوان شاخص برای اصولگرایان بیان کردند قبول داشته باشد داخل دایره اصولگرایی می دانیم.



حبیبی تصریح کرد: اتحاد اصولگرایان را سدی فولادین در مقابل همه هجمه هایی که به انقلاب می شود می دانیم. اگر اختلاف سلیقه ای میان اصولگرایان وجود داشته باشد با محوریت روحانیت به هم نزدیک شده و وحدت شکی می گیرد. تنها سلیقه ای که نیروهای متعهد به نظام را دور هم جمع می کند جامعتین است، چتر روحانیت بر سر اصولگرایان را نیز تنها برای انتخابات نمی دانیم بلکه ضرورتی همیشگی است.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حوادث انتخابات سال 88 خاطر نشان کرد: دشمن به بهانه انتخابات قصد بر اندازی داشت، چرا رادیو اسرائیل چند ماه قبل از انتخابات می گوید ما معتقدیم یکی بدتر از احمدی نژاد بیاید بهتر از این است که احمدی نژاد باشد، برای اینکه به ولی فقیه ضربه بزنند، زیرا مقام معظم رهبری از دولت نهم و شخص رئیس جمهور در طول فعالیت های آن دولت مکررا حمایت کردند .



حبیبی تصریح کرد:مسائل سیاسی را ساده نگاه نکنیم و مقداری عمیق تر نگاه کنیم . در این مقطع سیاسی ممکن است نظری داشته باشید و نظرتان درست باشد چند ماه دیگر نظری متضاد با این نظر راداشته باشید و باز هم درست باشد ، صریحا اعلام می کنم ما از آمدن جامعتین در وسط میدان با تمام وجود استقبال و پشتیبانی می کنیم . در ساز و کار 8+7 حزب موتلفه اسلامی شریک نیست ، تشکیلات موتلفه نه در هشت و نه در هفت نماینده ای ندارد و اگر آقای عسگراولادی حضور دارد به خاطر شخصیت حقیقی ایشان است.



وی تاکید کرد: باور داریم محوریت متقن جامعتین را باید تقویت کنیم تا باورمندان به انقلاب پیروز شوند.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه بیان داشت:آیا آنهایی که 13 میلیون رای به میر حسین موسوی داده اند را باید مخالفین انقلاب معرفی کنیم ؟ خیر، میر حسین موسوی پیش از انتخابات بارها تکرار کرد که مقام معظم رهبری ، امام (ره) و انقلاب را قبول دارد اما بعد از انتخابات دیدیم بر خلاف سخن مقام معظم رهبری عمل کرد؛ این چه ولایت پذیری است؟

حبیبی در پاسخ به مدیرمسئول یکی از نشریات در مورد مواضع سید محمد خاتمی تصریح کرد: وقتی کروبی و موسوی به نظام خیانت کردند چرا آقای خاتمی آنها را محکوم نکرد؟ در بوق تقلب انتخابات دمیدند، اخیرا شنیده ایم خاتمی در جلسه ای خصوصی گفته که تقلبی رخ نداده است، اگر این خبر صحیح است آقای خاتمی بیاید و مصاحبه رسمی کند و بگوید من به این نتیجه رسیده ام که آنچه میر حسین موسوی گفت تقلب شده درست نیست. بیاید صراحتا فتنه را محکوم کند.



وی با تاکید بر اینکه شتر سواری دولا دولا نمی شود اظهار داشت:آقای خاتمی باید در مورد جریان فتنه موضع صریح خود را اعلام کند. وقتی موضوع اصل نظام و انقلاب پیش می آید نمی شود محافظه کارانه عمل کرد. عده ای هر آنچه دلشان می خواهد می گویند اما باز فریاد میزنند که نمیتوانیم حرف بزنیم.



همچنین در این نشست مشترک دکتر اسدالله بادامچیان رئیس فراکسیون حزب موتلفه اسلامی در مجلس شورای اسلامی و قائم مقام دبیر کل این حزب نیز در پاسخ به ادعایی در مورد اعمال سانسور توسط مدیران رسانه ها برای بقا، گفت: هیچ وقت سانسور چی نباشید اگر حرفتان وظیفه است عمل کنید، متاسفانه عده ای هر آنچه دلشان می خواهد می گویند اما باز فریاد میزنند که نمی توانیم حرف بزنیم. مصلحت اندیشی اداره یک روزنامه یا یک کشور موضوع متفاوتی است و اگر روزنامه ای حرفش در قانون جرم نیست بگوید.



وی افزود: کشور را با یک سلیقه نمی شود اداره کرد بهترین و شایسته ترین الگو پیامبر اکرم(ص) ، امام خمینی و مقام معظم رهبری هستند که با همه کار کرده اند.

بادامچیان تصریح کرد: به صورت قطعی می گویم پرداخت هزینه آزادی به مراتب ارزانتر است از هزینه دیکتاتوری است، زیرا ما آن دیکتاتوری های خشن را دیده ایم و الان هزینه ای که برای آزادی می دهیم بسیار کمتر از اعمال دیکتاتوری مورد ادعا است.



بادامچیان در خصوص جایگاه تحزب تاکید کرد ما حزب خدا محور اسلامی را قبول داریم و این مساله را بارها از گذشته گفته ایم، اگر حزبی به دنبال قدرت باشد شرک خفی می دانیم. خدمت برای رسیدن به قدرت را هم شرک می دانیم بلکه قدرت به عنوان ابزار برای خدمت به خدا و بندگان خدا را ثواب می دانیم.



قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: گفتن برخی مطالب تا آنجا که به مرز خیانت نرسد و مزدور آمریکایی ها و غربی ها نشود مشکلی ندارد. اما شاهد آن هستیم که برخی ها با ادبیاتی مانند بی بی سی و رادیو فردا کینه توزانه علیه ایران اخبار خود را منتشر می کنند.