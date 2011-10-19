تراکتورسازی ارومیه به جمع واحدهای تولید قطعات پیچیده فنی کشور پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه ذوب ریز اتوماتیک کارخانه تراکتورسازی ارومیه ظهر چهارشنبه با حضور معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید که با بهره برداری از آن کارخانه تراکتور سازی ارومیه سالانه پنج تن میل لنگ پراید، گیربکس وانت بار و منی فولد فیات تولید می کند.

برای راه اندازی خط نخست ریخته گری و تجهیزات وابسته به آن شامل برج خنک کننده و ژنراتور نگهدارنده 500 کیلو واتی در مجموع پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کارخانه تراکتور سازی ارومیه به غیر از تولید انواع تراکتور تنها قادر به تولید قطعات ساده فنی بود که با نصب و راه اندازی دستگاه ذوب ریز اتوماتیک از این پس قطعات پیچیده با ارزش افزوده بالا در این کارخانه تولید می شود.

غلامرضا دیزج نژاد معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی در مراسم بهره برداری از خط جدید ریخته گری تراکتورسازی ارومیه با بیان اینکه توسعه در آذربایجان غربی شتاب قابل توجهی دارد، گفت: بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها صنعت هم با گذراندن دوران سختی آغاز این طرح، در حال حاضر به شرایط ایده آل رسیده است.

علی ابراهیمی مدیر گروه صنایع تراکتورسازی ایران هم در این مراسم از آغاز اجرای مراحل دوم و سوم خط ریخته گری کارخانه تراکتورسازی ارومیه خبر داد و گفت: تا پایان سال 93 با بهره برداری ازمرحله سوم ریخته گری ظرفیت تولید این کارخانه در بخش ساخت قطعات پیچیده فنی از پنج به 15 تن می رسد.

امسال تولید انواع تراکتور های باغی در کارخانه های تراکتور سازی ارومیه از 750 عدد سال قبل به سه هزار دستگاه رسیده است، تراکتورها تولیدی این کارخانه علاوه بر فروش در ایران به کشورهای سریلانکا، افغانستان و عراق نیز صادر می شود.