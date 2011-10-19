روز ملی صادرات موجب گسترش تفکر و فرهنگ صادراتی می شود

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز ملی صادرات اظهارداشت: با توجه به نامگذاری سال 90 با عنوان سال جهاد اقتصادی وظیفه ای سنگین بر دوش تمامی تولید کنندگان، بازرگانان و فعالان اقتصادی نهاده شده است.

وی اعلام کرد: امسال توجه ویژه به حضور در بازارهای بین المللی، نیازمند عزمی جدی و همتی بلند در افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات قابل ارائه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: اکنون که با ادغام حوزه صنایع، معادن، بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شده است، فرصتی تاریخی پیش رو بوده تا با بهره گیری کامل از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، تولید صادرات محور و ارزش آفرین سرلوحه اهداف قرار گیرد.

وی افزود: بدون شک با توجه به ظرفیتهای فراوان موجود در استان از جمله وجود بزرگترین و فعال ترین بندر شمال کشور در انزلی، وجود بندر درحال احداث آستارا، همجواری با کشورهای حوزه CIS ، قرار داشتن در مسیر کریدور شمال - جنوب ( نوستراک )، راه های مناسب برای ترانزیت کالا، وجود منطقه آزاد انزلی، راه آهن در دست احداث و سایر مزیت ها وظیفه سنگینی بر دوش فعالان در این عرصه نهاده است.

اصغریان بیان داشت: با بهره گیری از این امکانات، مدیریت بهینه و دانایی محور شرایطی را باید فراهم کرد که این استان نقشی بی نظیر در توسعه صادرات، بازرگانی خارجی و دسترسی به بازارهای بین المللی برای ایران اسلامی ایفا و تمامی هم وطنان از فواید و مزایای آن بهره مند شوند.

وی ادامه داد: در این زمینه نقش تولید کنندگان و بازرگانان به ویژه صادر کنندگان استانی در بهره گیری از ظرفیت های موجود بسیار تعیین کننده بوده و این بر عهده خدمتگزاران مردم است که با فراهم کردن شرایط هر چه مطلوبتر برای این افراد و حمایت قاطع از آنان زمینه ساز شکوفایی اقتصادی ایران و استان گیلان بیش از پیش فراهم شود.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان اظهارامیدواری کرد: با تعامل تمامی دلسوزان این عرصه در دستیابی به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی گامهای مؤثری برداشته شود.