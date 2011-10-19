هشت واحد صنعتی نهبندان غیرفعال است/ شهرک صنعتی نهبندان در حال رکود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان اظهارداشت: شهرک صنعتی نهبندان در زمینی به مساحت 200 هکتار با ظرفیت و امکانات زیادی ایجاد شده که هم اکنون در حال رکود و سکون است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تنها 13 واحد صنعتی در شهرستان نهبندان فعال است، بیان کرد: نهبندان در بحث تجارت با تعطیلی بازارچه دوکوهانه فرصت طلایی را از دست داد.

این مسئول ادامه داد: در دور چهارم سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی راه‌اندازی مجدد این بازارچه را ارائه می‌ کنیم.

خزایی با اشاره به اینکه 35 درصد معادن خراسان جنوبی در شهرستان نهبندان وجود دارد، ادامه داد: با توجه به کیفیت ممتاز محصولات معادن شهرستان می بایست در جهت صادرات آن نیز برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

اشتغال نیروهای غیر بومی در معادن نهبندان

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار نهبندان نبود صنایع فرآوری سنگهای معدنی در شهرستان را از مشکلات بخش معدن عنوان کرد و افزود: زیرساخت‌های فرآوری سنگ در شهرک صنعتی نهبندان فراهم شده است.

وی اضافه کرد: در بخش بهره ‌برداری نیز هم‌اکنون بیشتر نیروهای غیر بومی در معادن شهرستان مشغول به کارند که این مهم سبب بیکاری بیشتر در بین جوانان نهبندانی شده است.

خزایی با اشاره به اینکه سند توسعه نهبندان بر اساس توانمندی‌ها و نیازمندی‌ها تهیه و تدوین شده و معادن در آن به طور ویژه دیده شده است، افزود: از مسئولان استانی می‌خواهیم در بحث تسهیلات بلاعوض و کمک‌های دولت در طرح ‌های صادراتی و وارداتی به نهبندان نگاه ویژه داشته باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار نهبندان تصریح کرد: در سفر رئیس جهمور به این شهرستان پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری 49 درصدی دولت در پروژه‌های اقتصادی شهرستان را در دستور کار قرار داده ایم که امیدواریم مصوبه آن را اخذ کنیم.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان نیز در این جلسه اظهار داشت: نهبندان به لحاظ اقتصادی و بحث تولید و تجارت دارای ظرفیت‌های فراوانی است که باید با همت و همکاری تمامی مسئولان شهرستان این استعدادها شکوفا و منتج به نتیجه مطلوب شود.

رضا اردونی نهبندان را دارای استعدادهای فراوان و غنی معدنی دانست و تصریح کرد: برای این کار نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌های بیشتر به منظور جذب سرمایه‌ گذاران داریم.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان با بیان اینکه در بحث معدن این شهرستان می ‌توانیم جهش اقتصادی را رقم بزنیم، افزود: معادن نهبندان بهترین فرصت برای اشتغالزایی و تولید و تجارت بیشتر است.

اردونی با اشاره به اینکه از معادن و تمامی ظرفیت‌های شهرستان باید شناسنامه ‌ای جامع تهیه شود، بیان کرد: این شناسنامه باید در اختیار مسئولان و سرمایه‌ گذاران کشور قرار گیرد.

وی تهیه این شناسنامه جامع را نخستین گام برای جذب سرمایه ‌گذار و رایزنی با سایر سرمایه ‌گذران عنوان کرد و گفت: برای تولید و اشتغال بیشتر نیز می ‌توانیم بر اساس این شناسنامه برنامه‌ های و تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی کنیم.

در این جلسه رضا اردونی به عنوان اولین سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت منصوب و از خدمات و زحمات علی شبانی مسئول نمایندگی صنایع و معادن شهرستان نهبندان تقدیر شد.