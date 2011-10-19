شناسایی مکان کشتار غیرمجاز دام در مجتمع دامشهر قم

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اکیپهای قرنطینه سیار اداره کل دامپزشکی استان قم موفق به کشف مکانی در مجتمع دامشهر شدند که اقدام به کشتار غیر مجاز میکردند.
وی در ادامه تصریح کرد: بازرسان اداره کل دامپزشکی استان در راستای ارتقاء سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام به خصوص بیماری خطرناک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ضمن سرکشی و بازرسی از مجتمع دامشهر و براساس گزارشات واصله با مراجعه به محل مورد نظر موفق به توقیف لاشههای گوسفندی کشتار شده غیر مجاز شوند.
رفیعی افزود: در همین رابطه فرد خاطی جهت پیگیریهای قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
کشف 3.5 تن محصولات غیربهداشتی طیور در قم برای دومین بار در هفته جاری
وی همچنین از کشف و ضبط 3.5 تن از محصولات طیور غیر بهداشتی در استان قم خبر داد و گفت: برای دومین بار طی هفته جاری 3.5 تن دیگر از محصولات طیور غیر بهداشتی در یکی ازکشتارگاههای استان کشف و ضبط شد.
مدیر کل دامپزشکی استان قم یادآور شد: این محصولات طیور غیر بهداشتی شامل بال، کتف و... در تاریخ ۲۶ مهرماه جاری توسط اکیپهای بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان قم ضمن بازرسی مجدد از یکی از کشتارگاههای طیور استان کشف شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه در این هفته برای دومین بار متوالی است که از این کشتارگاه فرآوردههای خام غیر بهداشتی کشف میشود، تصریح کرد: محصولات کشف شده در این بازرسیها توسط اداره کل دامپزشکی استان معدوم شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان قم از شناسایی مکان کشتار غیرمجاز در مجتمع دامشهر قم خبر داد.
مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اکیپهای قرنطینه سیار اداره کل دامپزشکی استان قم موفق به کشف مکانی در مجتمع دامشهر شدند که اقدام به کشتار غیر مجاز میکردند.
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