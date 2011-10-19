به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به اینکه تا حدود سه سال پیش در زمینه مهار آب در استان عملاً کار جدی صورت نگرفته بود، افزود: در حال حاضر برای مهار 1.5 تا 1.9 میلیارد متر مکعب آب در استان برنامه‌ریزی شده و از این آب می‌توان برای مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب بهره‌مند شد.

وی سدهای مورد بهره‌برداری قرار گرفته استان تا پایان دولت هشتم را چهار سد با ظرفیت 90 میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: در زمان فعالیت دولت نهم و دهم تاکنون پنج سد با ظرفیت 176 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده به بهره‌برداری رسیده که رشد 194 درصدی را در دولت نهم و دهم نسبت به دولت‌های گذشته نشان می‌دهد.

استاندار زنجان تعداد سدهای در دست احداث را تا پایان دولت هشتم پنج سد با ظرفیت 243 میلیون متر مکعب آب عنوان کرد و گفت: طی شش سال فعالیت دولت نهم و دهم 12 سد در حال احداث با ظرفیت 739 میلیون متر مکعب آب در استان وجود دارد که نشان دهنده رشد 304 درصدی ساخت سد و ذخیره‌سازی آب نسبت به گذشته است.

وی با یادآوری اینکه 11 سد تا پایان دولت هشتم در دست مطالعه بود، ادامه داد: در دوران فعالیت دولت نهم و دهم طرح ساخت 32 سد در دست مطالعه است که نشان‌دهنده رشد 29 درصدی در این حوزه نسبت به دوران فعالیت دولت‌های گذشته است.

رئوفی‌نژاد با بیان اینکه در بحث آب استان در سال‌های اخیر انقلابی صورت گرفته است، تصریح کرد: این امر نشان‌دهنده مدیریت و تلاش همه‌ کسانی است که در بحث آب استان فعالیت داشته‌اند.

وی تعیین تکلیف و ساماندهی چاه‌های کشاورزی مجاز و غیرمجاز استان را به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها دانست و افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته هیچ کنترلی در بحث حفر چاه‌ها وجود نداشت از این رو حفر این چاه‌های غیرمجاز در استان به خاطر غفلت مدیران در گذشته است.

استاندار زنجان به وجود 14 هزار چاه در سطح استان اشاره کرد و گفت: از این میزان هفت هزار چاه غیرمجاز در استان وجود دارد و این در حالی است که از چند سال پیش کمیته ساماندهی چاه‌های کشاورزی آغاز به کار کرده و فعالیت‌ها در استان به‌عنوان قانونی در مجلس برای همه استان‌ها ابلاغ شد و در حال حاضر حدود سه هزار و 500 حلقه چاه استان تعیین تکلیف شده و برای مابقی چاه‌ها نیز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شده است.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر هیچ چاه بلاتکلیفی در استان وجود ندارد افزود: از سوی دیگر برای 400 چاه نیز در راستای کنترل میزان آب مصرفی در استان کنتور هوشمند نصب شده و این در حالی است که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته یک هزار کنتور هوشمند در سال‌جاری نصب است.

رئوفی‌نژاد با بیان اینکه احداث سدها و مهار آب در استان و ساماندهی چاه ها دو کار بزرگ، ماندگار و الگویی در سطح کشور است ادامه داد: در حال حاضر حدود سه هزار و 200 میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در سدهای استان تعیین شده است.

جعفر فهیمی مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه ای زنجان پس از چهار سال فعالیت در استان تودیع و امیر حمیدیان برای مدت دو سال به‌عنوان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان منصوب شد.