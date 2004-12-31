انحلال سازمان چاي قطعي شد

دبيرسازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود:طي حكمي رييس سازمان چاي كشور به عنوان رييس هيات تصفيه اين سازمان معرفي و به همراه هياتي از وزارت جهاد كشاورزي مسوول پيگيري كار انحلال اين سازمان هستند .



عبدالغفار شجاع گفت: در راستاي مصوبه هيات دولت مبني بر انحلال سازمان چاي از اين پس دفتر چاي به جاي سازمان چاي پاسخگوي فعاليت چايكاران خواهد بود .



وي با اشاره به روند تصفيه سازمان چاي كشور تصريح كرد: براساس برنامه تصفيه سازمان چاي قرار است از 1600 پرسنل اين سازمان حدود 300 تا 400 نفركه عمدتا داراي تحصيلات بالاي ديپلم هستند ابقاء و مابقي بازخريد شوند .



شجاع با انتقاد ازانحلال سازمان چاي كشور تاكيد كرد: انحلال سازمان چاي براساس عدم تعهد مسوولان دستگاههاي اجرايي مربوط انجام شد و اين درحالي است كه با وجود پيگيريهاي مستمرهيچ ارگاني براي حل مشكلات صنعت چاي احساس مسئوليت نمي كند .

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