95 واحد در اتاق زنجان موفق به اخذ تسهیلات کوتاه مدت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوتراب نظریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس بسته حمایتی ستاد تحول از واحدهای صنعتی آسیب پذیر 23 رشته از 146 صنعتی، آسیب‌پذیر تشخیص داده شد که در استان زنجان 150 واحد صنعتی در قالب این بسته تعریف شد.

وی با اشاره به تقسیم برنامه‌های حمایتی به کوتاه مدت و بلندمدت ادامه داد: در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، تسهیلات جهت تامین هزینه‌های انرژی با نرخ 3.5 درصد در نظر گرفته شده که 119 واحد در این بخش ثبت‌نام کردند که پس از معرفی این تعداد به بانک 102 واحد در بانک پذیرش شده که 95 واحد با اعتباری بالغ بر 300 ملیارد و 537 میلیون و 100 هزار ریال موفق به عقد قرارداد شدند.

نظریان یادآور شد: در بسته حمایتی کوتاه مدت، کمک‌های بلاعوض برای خرید مازوت به ازای هر لیتر 50 تومان نیز در نظر گرفته شده که 68 واحد در این بخش ثبت‌نام کرده‌اند که مراحل واگذار تسهیلات در دست اجراست.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات میان مدت گفت 150 میلیون تومان برای بازسازی خط تولید برای هر واحد و تغییر سیستم سوخت‌رسانی پیش‌بینی شده که تاکنون 60 واحد آسیب‌پذیر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 54 واحد به بانک معرفی شده و شش واحد موفق به اخذ تسهیلات به مبلغ 600 میلیون تومان شده است.

نظریان افزود: در قالب برنامه‌های بلند مدت نیز بازسازی پروژه‌های بزرگ تعریف شده که هنوز واحدی ثبت‌نام نکرده است.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ادامه داد: تاکنون 80 درصد از واحدهای صنعتی آسیب‌پذیر در استان از تسهیلات در نظر گرفته شده در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده کرده است.