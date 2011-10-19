مسابقه انفرادی برنامه نویسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات برنامه نویسی "بیان" مخاطب برای استفاده از تکنولوژیها و زبانهای برنامه نویسی هیچ محدودیتی نداشته و می تواند با رقابت با سایر برنامه نویسان تواناییهای خود را در حل مسئله از طریق برنامه نویسی و پیاده سازی الگوریتم ها و داده ساختارها بدون محدودیت زمانی آزمایش کند.

گروه دانش بنیان بیان، تلاش کرده تا محیطی با نشاط برای رقابت سالم و دوستانه در زمینه برنامه نویسی فراهم کند و در این راستا این مسابقه فرصت مناسبی برای ارزیابی خلاقیت، مهارت و سرعت عمل و دقت برنامه نویسان خواهد بود.

مسابقه برنامه نویسی بیان در سه مرحله برگزار می شود که مرحله اول آن با 5 سوال و فرصتی 3 ساعته و مرحله دوم آن با 4 سوال و فرصتی 2 ساعته به صورت آنلاین برپا شده و 15 نفر برتر در این مسابقات به مرحله سوم راه پیدا خواهند کرد که این رقابت به صورت حضوری در تهران برگزار خواهد شد.

برای شرکت در این مسابقه متقاضیان باید وارد سایت اینترنتی contest.bayan.ir شده و با ارائه مشخصات نسبت به ثبت نام در این مسابقه اقدام کنند.

به گزارش مهر، مسابقات انفرادی برنامه نویسی بیان در سه سطح تمرینی، دانش آموزی و آزاد – بالاتر از دانش آموزی – برگزار می شود.