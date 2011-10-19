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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

با حمایت رئیس جمهوری/

مشکل تسهیلات فاتحان لرستانی هیمالیا رفع شد

مشکل تسهیلات فاتحان لرستانی هیمالیا رفع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور دستور پرداخت 250 میلیون ریال وام قرض‌الحسنه به پنج کوهنورد برجسته لرستانی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکل تسهیلات گروه پنج نفره کوهنوردان لرستانی که به موفق به فتح قله‌ 7 هزار متری لانگ‌تانگ در سلسله جبال هیمالیا در آبان سال 1389شده بودند با توجه ویژه رئیس جمهوری رفع شد.

بنابر این گزارش اعضای این گروه برای صعود به این قله مجبور به اخذ یکصد میلیون ریال وام شده بودند که با دستور ویژه رئیس‌جمهور مشکل این قهرمانان مرتفع شد و به هر کدام از آن‌ها مبلغ 50 میلیون ریال وام قرض‌الحسنه اهدا شد.

این گروه متشکل از سیدآرش قیاسیان، محمد حسینی، مجید و عبدالرضا نعمت‌الهی و محسن یاراحمدی بودند.

کد مطلب 1438003

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