مشکل تسهیلات فاتحان لرستانی هیمالیا رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشکل تسهیلات گروه پنج نفره کوهنوردان لرستانی که به موفق به فتح قله 7 هزار متری لانگتانگ در سلسله جبال هیمالیا در آبان سال 1389شده بودند با توجه ویژه رئیس جمهوری رفع شد.
بنابر این گزارش اعضای این گروه برای صعود به این قله مجبور به اخذ یکصد میلیون ریال وام شده بودند که با دستور ویژه رئیسجمهور مشکل این قهرمانان مرتفع شد و به هر کدام از آنها مبلغ 50 میلیون ریال وام قرضالحسنه اهدا شد.
این گروه متشکل از سیدآرش قیاسیان، محمد حسینی، مجید و عبدالرضا نعمتالهی و محسن یاراحمدی بودند.
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