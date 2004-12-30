شك نكنيد كروبي نامزد مي شود// منافع نظام را بر منافع حزبي و جناحي خود ترجيح مي دهيم// گام اول ما ترغيب مردم به حضور در انتخابات است// هاشمي رفسنجاني به خط ما نمي خورد

محمد باقر ذاكري در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: ما اين خصوصيات را در هاشمي رفسنجاني نمي بينيم گر چه احترام بسياري هم به ايشان قائل هستيم.



وي خاطرنشان كرد: مجمع روحانيون مبارز اهدافي دارد كه بر اين اساس به فرض ضعيف كه آقاي كروبي نيز وارد عرصه انتخابات نشود نامزد ديگري را معرفي خواهد كرد.



ذاكري تصريح كرد: حضور كروبي در انتخابات بي شك قطعي است، و براي ايشان تفاوتي ندارد چه كساني در انتخابات به عنوان رقيب او حضور دارند.



عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز با تاكيد بر اينكه ما منافع نظام را بر منافع حزبي و جناحي ترجيح مي دهيم، گفت :

گام اول ما اين خواهد بود كه نيروها را به فعاليت براي حضورمردم در انتخابات ترغيب كنيم و گام بعدي ما معرفي نامزد و تبليغ براي او است .



ذاكري تصريح كرد : فضاي موجود فضاي سنگيني و بدي است البته نه تنها براي يك فرد بلكه در مجموع شك و ترديد به وجود آمده كه در انتخابات شركت داشته باشيم يا نه؟ مساله و رسالت اصلي ما در اين رفت و آمدها اين است كه ضرورت شركت در انتخابات را براي نيروهاي خودمان بيان كنيم.



وي تاكيد كرد: در اين چند سال گذشته پيش آمدهاي بسياري مردم را دلسرد كرد،هدف اول ما اين است كه به مردم بگوييم راه نجات شركت در انتخابات است و در عدم شركت مشكلي حل نخواهد شد.



ذاكري اضافه كرد: همه گروه ها فعاليت خود را آغاز كرده اند، اكنون آقايان ولايتي و محسن رضايي شهرستان به شهرستان و استان به استان رفته و مواضع انتخاباتي خود را مطرح مي كنند اما كروبي تا كنون اينگونه عمل نكرده است.



عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: مجمع روحانيون نيز به تبع ديگر گروه ها و جريان هاي سياسي فعاليت خود را آغاز كرده و قرار است برنامه هايي را نيز در استان ها داشته باشد. نشست با گروه هاي فعال و افراد فعال را نيز در برنامه هاي خود داريم.