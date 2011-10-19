تشکیل بانک اطلاعاتی از بیماران خاص استان قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر اولین جلسه کمیته بیماران خاص استان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی استانداری عصر روز چهارشنبه در محل استانداری تشکیل شد.

سیروس صابری در این جلسه از مسئولان تشکل های مردمی بیماران خاص استان خواست تا نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی به روز از تعداد بیماران خاص تحت پوشش خود در استان اقدام کنند.

صابری افزود: وجود بانک اطلاعاتی به روز و دقیق باعث می شود تا با برنامه ریزی منسجم از فرصتها بتوانیم در جهت حل مشکلات بیماران استان استفاده بیشتری کنیم.

وی از مدیران مراکز درمانی استان خواست بر عملکرد و نحوه برخورد زیرمجموعه خود نظارت لازم را داشته باشند تا با بیماران و مددجویانی که به آن مراکز مراجعه می کنند برخورد مناسب صورت گیرد.

صابری همچنین از مسئولان تشکل های مردمی بیماران خاص در استان خواست اختلاف احتمالی خود با یکدیگر یا دستگاههای دولتی را به مددجویان منتقل نکنند تا از بروز ناامیدی در اذهان آنها جلوگیری شود.

این مسئول تصریح کرد: دستگاههای درمانی و حمایتی در خصوص خدمات رسانی به بیماران اگر با مشکلاتی مواجه شدند می توانند موارد را به دفتر امور اجتماعی استانداری اطلاع دهند تا با هماهنگی های لازم درجهت رفع مشکلات اقدام شود.

در این جلسه مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری نیز کمک و مساعدت و دلجویی از بیماران را کاری خداپسندانه دانست و افزود: تمامی آحاد مردم، خیرین و مدیران استان باید برای کمک به بیماران نیازمند بکوشند تا دردهای ناشی از هزینه های درمان بیماران را کاهش دهند.

در این جلسه گزارشی از عملکرد اعضاء کمیته درخصوص درمان بیماران خاص در استان ارائه شد.

بالا بودن هزینه داروی بیماران سرطانی و پیوندی، عدم توانایی مالی برخی بیماران در پرداخت هزینه های درمان و پیوند و عدم وجود مکانی جهت قرنطینه بیماران پیوندی در روستاهای استان، نبود درمانگاه تخصصی بیماران سرطانی، اشتغال بیماران، استفاده از تسهیلات بانکی از مشکلاتی بود که توسط مسئولان تشکل های بیماران خاص در استان مطرح شد.