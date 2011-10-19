بسترهای مخابراتی برای تحقق دانش پزشکی در ایران فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین صراف زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت، در مورد ضرورت استفاده از تکنولوژی پیشرفته در پزشکی اظهار داشت: تکنولوژی پیشرفته در آموزش پزشکی امروزه به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.



وی با بیان اینکه برگزاری این کنگره می تواند در تبادل اطلاعات بین متخصصان مختلف رشته های پزشکی در کشور و دنیا کمک کند، تصریح کرد: محققان در یک جای کوچک چیزهایی را تولید می کند که با تبادل اطلاعات در همایشها می توانند توانمندیهای خود را عرضه، آن را نقد و راهکارهای عملی را پیدا کنند.



صراف زاده با بیان اینکه برگزاری کنگره های علمی با حضور محققان می توانند با جمع بندی یافته ها شبکه سازی کنند، ابراز داشت: با رسیدن به نتایج درست می توان تاثیر این کنگره ها را در بین مردم مشاهده کرد.



وی با اعلام اینکه در کشور زمینه استفاده از دانش جدید در پزشکی از لحاظ استعداد و هوش وجود دارد، تصریح کرد: باید در این زمینه بسترهای مخابراتی مورد نیاز فراهم شود.



استادیار دانشگاه نیوزیلند در مورد مشکلات استفاده از سیستم های فناوری جدید در حوزه سلامت افزود: جامعه پزشکی در همه جای دنیا، جامعه ثروتمندی بوده که می تواند از تکنولوژی جدید برای رسیدن به اطلاعات مورد نیاز استفاده کند اما باید بسترهای مانند تجهیزات کامپیوتر، شبکه ها فراهم شود که در ایران باید بسترهای مخابراتی مورد نیاز فراهم شود.



وی در مجموع بستر شبکه ای و مخابراتی ایران را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه برای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به امکانات پیشرفته تری داریم.