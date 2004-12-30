يوسف پور: اگرهاشمي بيايد جناح اصولگرا نيز در اين خصوص طراحي هايي خواهد داشت

علي يوسف پور عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در گفتگوبا خبرنگار سياسي مهر درخصوص اخبار منتشره درباره كانديداهاي اصولگرايان گفت:اطلاعات و اخبار موثقي داريم كه اين برنامه درخارج ازكشور طراحي شده است تا جريان تفرقه را بين اصولگرايان دامن بزنند البته آنها مخفي نكردند ومقالات روزنامه ها و يا اظهار نظرمحققين وزارت دفاع و سازمان جاسوسي آمريكا نشان مي دهد كه آنها درتلاشند دولت اصولگرا در ايران سر كار نياييد و دليل آنها وجود چالش اصولگرايان با آنهاست .

يوسف پور افزود:از طرفي متاسفانه شاهد هستيم كه برخي روزنامه هاي داخلي در حقيقت پياده نظام آنها در داخل هستند و هر بار اخباري دروغي را منتشر مي كنند كه تكذيب مي شود در واقع اين استراتژي ها ناشي ازعدم جايگاه مردمي آنهاست و تنها راه مقابله با اصولگرايان را ايجاد تفرقه در جناح اصولگرا مي دانند كه دست آنها بزودي رو خواهد شد .



وي افزود:جريان اصولگرا به افراد بستگي ندارد كه تصميم بگيرند كه بيايند يا نيايند اصولگرايي جرياني است كه دربدنه مردم و جامعه اتفاق افتاد و ما آنرا به وضوح در انتخابات شوراها و مجلس هفتم شاهد هستيم كه اين روند همچنان ادامه دارد.مردم به خاطر اينكه دولت هاي سابق به مطالبات واقعي آنها پاسخ نداند گرايشي به سمت كارگزاراني كه در دو دولت سابق بودند؛ ندارند .

وي درخصوص آخرين وضعيت 5 كانديداي مطرح شده اصولگرايان گفت:بررسي ها ادامه دارد و در آينده نتيجه نهايي به مردم اعلام خواهد شد .دبير كل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص كانديداتوري معين گفت : احتمالا دوم خرداد كانديداي در سايه خواهد داشت و معين كانديداي روي صحنه است .

يوسف پور در خصوص اينكه شانس كداميك از 5 كانديدار بيشتر است گفت : بايد براي پاسخ به اين سئوال جلو تر رفت وبهتر است كه كانديداها هم درسفربه استان ها با نخبگان استانها برنامه هاي خود را درميان بگذارند وامواجي را ايجاد كنند و بازتاب آن را ببينند كه كداميك نظر مردم را جلب مي كنند .

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين درخصوص تاثير حضور هاشمي در جبهه اصولگرايان گفت: اگر هاشمي بيايد بايد در جبهه اصثولگرايان دراين خصوص طراحي صورت گيرد ولي آقاي هاشمي اعلام كردند كه نمي آيند ولي اطرافيان كه از دولت ايشان بهره هاي فراواني بردند اصرار بر آمدن وي دارند درواقع اگرهاشمي بيايد جناح اصولگرا نيز در اين خصوص آمدن وي طراحي هايي خواهد داشت .