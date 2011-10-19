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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

به دلیل ایست قبلی ؛

یک زائر ایرانی دیگر در مدینه منوره درگذشت

یک زائر ایرانی دیگر در مدینه منوره درگذشت

یک زائر ایرانی دیگر به دلیل ایست قبلی در مدینه منوره درگذشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، دومین زائر زن ایرانی در مدینه منوره براثر ایست قلبی درگذشت. این زائر ایرانی 65 ساله، منگلی جان عشکه حاجی زاده نام دارد که اهل استان گلستان بود.

البته بعدازظهر امروز این زائر ایرانی در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. پیش از این نیز دو زائر ایرانی به دلیل بیماری و همچنین تصادف در مدینه منوره درگذشته بودند.

تاکنون بیش از بیش از 37 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شده اند که بیش از 26 هزار نفر از آنان در مدینه منوره بسر می‌برند، ضمن اینکه تا سه شنبه شب 3000 زائر ایرانی در مسجده شجره محرم و سپس به مکمه مکرمه مشرف شده اند.

کد مطلب 1438020

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