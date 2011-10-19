جشنواره خوشنویسی مولوی نویسی در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ارکبان در این رابطه اظهار داشت: همزمان با هفته خوشنویسی جشنواره استانی خوشنویسی مولوی نویسی در شهرستان دورود همزمان با 28 مهرماه سالجاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این برنامه از سری تفاهمات برنامه های تصویب شده شش ماهه دوم سال از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود در خصوص شرایط جشنواره نیز گفت: جشنواره استانی خوشنویسی مولوی نویسی در دو بخش نستعلیق و شکسته برگزار و هر شهرستان ملزم به معرفی چهار خوشنویس به دبیر خانه جشنواره است.