  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

حجت الاسلام ارکبان:

جشنواره خوشنویسی مولوی نویسی در لرستان برگزار می شود

جشنواره خوشنویسی مولوی نویسی در لرستان برگزار می شود

دورود - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود از برگزاری جشنواره خوشنویسی مولوی نویسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ارکبان در این رابطه اظهار داشت: همزمان با هفته خوشنویسی جشنواره استانی خوشنویسی مولوی نویسی در شهرستان دورود همزمان با 28 مهرماه سالجاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این برنامه از سری تفاهمات برنامه های تصویب شده شش ماهه دوم سال از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود در خصوص شرایط جشنواره نیز گفت: جشنواره استانی خوشنویسی مولوی نویسی در دو بخش نستعلیق و شکسته برگزار و هر شهرستان ملزم به معرفی چهار خوشنویس به دبیر خانه جشنواره است.

کد مطلب 1438023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها