به گزارش خبرگزاری مهر، در این قسمت از سریال که جمعه 29 مهر پخش میشود، سریال در ادامه روایت قصه در قسمت قبلی، به روایت آشنایی بیشتر مسعود با بازی کوروش تهامی با خانم حکمت با بازی افسانه بایگان همسر عباس بابایی میپردازد. این آشنایی سبب میشود تا مسعود با تحقیقات لیلی درخصوص شهید بابایی بیشتر آشنا شود و کار تحقیقی و پژوهشی همسرش را ادامه دهد.
در بخش دیگری از این سریال، داستان به سالهای دهه 50 میرود که در آن عباس بابایی مامور به خدمت در پایگاه هوایی دزفول میشود. این موضوع بر تصمیم ملیحه با بازی الهام حمیدی برای پاسخ دادن به خواستگاری عباس تاثیر میگذارد و ماجراهایی را در داستان به دنبال خود میآورد.
همچنین در قسمت هفتم این سریال محمد حاج حسینی در چند سکانس ایفای نقش خواهد کرد.
در آستانه پخش قسمت هشتم سریال شوق پرواز، بخش های شخصیت شناسی، نظرهای مخاطبان و گالری سایت اختصاصی این سریال تلویزیونی راه اندازی شد.
در بخش شخصیت شناسی مطالب متنوع و گوناگونی درخصوص زندگی شهید عباس بابایی قرار داده شده که مخاطبان با مطالعه آن میتوانند به شناخت بهتری از این شخصیت دست پیدا کنند.
بخش "گالری" نیز اختصاص به نمایش عکسهای سریال دارد که به شکلی مجزا و قسمت به قسمت، بر روی سایت قرار داده شده است و در بخش "نظرهای مخاطبان" نیز علاقمندان میتوانند ضمن طرح نکات و دیدگاههای خود درخصوص این سریال، به بحث و تبادل نظر بپرازند.
"شوق پرواز" محصول مشترک گروه تلویزیونی شاهد بنیاد شهید و امور ایثارگران و گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است. این سریال 24 قسمتی به کارگردانی یدالله صمدی و تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی با موضوع زندگی خلبان شهید عباس بابایی ساخته شده است و علاقمندان میتوانند از سایت این سریال به نشانی www.shogheparvaz.tv بازدید کنند.
در این سریال، بازیگرانی همچون شهاب حسینی، اکبر عبدی، کوروش تهامی، افسانه بایگان، فخرالدین صدیق شریف، ستاره اسکندری، محسن افشانی، الهام حمیدی، شهرام حقیقت دوست و مینا جعفرزاده، به ایفای نقش پرداختهاند.
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