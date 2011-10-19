انجمن خوشنویسان کرج 800 نفر هنرجو دارد

ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجمن خوشنویسان کرج(استان البرز) در حال حاضر 790 هنرجو دارد که این هنرجویان آموزشهای مختلف مربوط به خوشنویسی را فرامی گیرند.

وی ادامه داد: انجمن خوشنویسان کرج، آموزش را به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی دنبال می کند و در این زمینه دوره ها و کلاسهای مربوطه برای هنرجویان برگزار می شود.

حسنی افزود: انجمن خوشنویسان کرج دو استاد دارد ضمن اینکه تعداد افراد فوق ممتاز نیز 20 نفر است.

رئیس انجمن خوشنویسان کرج (استان البرز) و عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان کشور یادآور شد: بقیه افراد در این زمینه نیز در مرحله ممتازی هستند.

انجمن خوشنویسان کرج از نظر تعداد اعضا، دومین انجمن بعد از تهران است

رئیس انجمن خوشنویسان کرج (استان البرز) و عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان کشور اضافه کرد: انجمن خوشنویسان کرج (استان البرز) از نظر تعداد اعضا، دومین انجمن بعد از تهران است ضمن اینکه این انجمن 210 عضو دارد.

این مسئول اضافه کرد: استان البرز از استانهای مهم کشور در زمینه خوشنویسی است و ظرفیتهای مختلف و مهمی در این زمینه دارد.