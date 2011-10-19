فعالیت هزار و 881 نیرو در سرشماری نفوس و مسکن استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اخوان ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمه خبرنگاران افزود: سرشماری نفوس و مسکن سال 90 همزمان با سراسر کشور از روز دوم آبانماه سال جاری در استان مرکزی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: از مجموع هزار و 881 نیروی فعال در ستاد سرشماری نفوس ومسکن سال 90 در استان مرکزی هزار و 769 نفر در قالب مامورین امارگیر، مسئولین گروه، بازبین و کارشناسان بازبینی و مابقی در رده های کارشناس، معاون فنی و آموزش فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری همه خانوارها با مامورین آمارگیر بیان داشت: در راستای جمع آماری آمار و اطلاعات خانوارهای استان مرکزی هزار و 116 حوزه بر روی نقشه استان مرکزی تبیین و هر آمارگیر موظف به جمع آوری روزانه اطلاعات 400 خانوار در مدت روزه اجرای طرح سرشماری است.

اخوان گفت: هر آمارگیر موظف است هنگام مراجعه به منازل کارت شناسایی معتبر خود را نشان داده و پس از تکمیل فرم ها کارت گواهی سرشماری خانوار را به آنها تحویل دهد.

وی همکاری مردم با مجریان طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 را جز لاینفک این طرح برشمرد و گفت: خانواده ها باید با توجه به حجم بالای کار پرسشگران و محدودیت زمانی ضمن قرار دادن مدارک شناسایی اعضای خانوارها در محل دسترسی نهایت همکاری را با آمارگیران داشته باشند.