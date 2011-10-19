به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نشست شورای عالی تهیه‌کنندگان که با حضور نمایندگان کانون تهیه کنندگان، انجمن تهیه‌کنندگان مستقل و مجمع فیلمسازان تشکیل شد، پس از سخنان پیش از دستور نمایندگان تشکل‌های عضو، مشکلات فراروی تهیه‌کنندگان به عنوان نخستین دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کمیته صیانت طی گزارشی اعلام داشت که متاسفانه مشکلات اقتصادی جمعی از همکاران تهیه‌کننده که در شش ماهه اول سال دچار خسارت‌های مالی ناشی از عدم فروش فیلم شده‌اند، تا کنون حل و فصل نشده است، به نظر می‌رسد که اراده‌ای در بین مسئولان برای حل این معضل که ناشی از سیاست‌های جاری است، ‌وجود ندارد.

کمیته همچنین اعلام داشت روند دریافت پروانه فیلمسازی با شیوه قبلی، اما با مشکلات بیشتر ادامه دارد. فیلمنامه‌ها به طور غیر قانونی در اتحادیه 2 خوانده می‌شود و سپس بار دیگر در اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای مورد بازخوانی قرار می‌گیرد. در بخش اول برخوردها اغلب سلیقه‌ای و در بخش دوم ممیزی‌ها بگونه‌ای دیگر مورد گلایه و شکایت همکاران است.

شورای عالی ضمن بحث و گفتگو پیرامون مسائل مبتلا به همکاران تهیه کننده،‌جهت پیگیری تصمیماتی اتخاذ کرد. در همین جلسه شورای عالی لزوم حمایت از سالن‌های سینمای کشور را مورد توجه قرار داد.

کمیته اقتصادی افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی که ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست باعث شده تا بسیاری از صاحبان و مدیران سالن‌های سینما امکان خرج و دخل نداشته باشند.

کمیته اقتصادی شورای عالی ضمن تاکید بر طرح مشکل از سوی انجمن سینماداران کشور،‌ لزوم تصمیم گیری عاجل جهت حل این معضل را خواستار شد.

در ادامه شورای عالی بازپرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های سال جاری و سال گذشته را از راه‌های فوری حل مشکل دانست.

شورایعالی تاکید کرد که متاسفانه بی برنامگی باعث شده تا با بحران سالن همچون بحران فروش فیلم و تولید روبرو شویم و زمان را از دست بدهیم. مسئولان سینمایی در این زمینه‌ها بجای ارائه طرح و برنامه،‌به طرح شعارها بسنده‌ کرده‌اند و نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

مبارزه با قاچاق و سرقت فیلم‌های ایرانی دیگر دستور جلسه این هفته شورایعالی بود. کمیته اقتصادی آخرین رویدادهای این معضل را توضیح داد.

در گزارش این کمیته آمده بود که به طور محسوس هیچگونه اتفاق و یا عملی که بتواند روند رو به رشد قاچاق ، سرقت و تکثیر فیلم‌های ایرانی را در شهرستانها محدود نماید رخ نداده و به نظر می‌رسد که این مهم روی میز مسئولان وجود ندارد.

شورای عالی ضمن ابراز تاسف از عدم اقدامات لازم،‌از دبیر کل ستاد مبارزه با قاچاق و محصولات غیر مجاز خواست تا موضوع را در دستور کار قرار داده و از گسترش این معضل در شهرستان‌ها جلوگیری کنند.در ادامه جلسه پاسخ آقای مجتبی مشیری مدیر کل بازرگانی صدا و سیما به نامه شورایعالی مطرح شد.

مدیر کل بازرگانی سازمان صدا و سیما در پاسخ خود اعلام کرده بود:هرگونه همکاری با شبکه‌های فارسی زبان مخالف قانون است و در کشور با متخلف برخورد قانونی خواهد شد. ضمنا تیزر آنان از شبکه‌های سیما پخش نخواهد شد. شورایعالی ضمن تشکر از پاسخ مدیر کل بازرگانی صدا و سیما مقرر کرد که موضوع به اطلاع همکاران تهیه کننده برسد و از آنان خواسته شود از هرگونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خودداری شود.

یادآوری می‌شود که دو هفته قبل در پی مصاحبه مدیر کل ارزشیابی و نظارت حرفه‌ای سینمای ایران که اعلام کرده بود همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای دارای مجوز مانعی ندارد، شورایعالی با توجه به حسن رابطه‌ای که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تهیه‌کنندگان کشور و حمایت از فیلم‌های روی پرده با پخش تیزرهای رایگان دارد، لازم دانست که جهت جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم موضوع از سازمان استعلام شود.

رئیس شورایعالی نیز ضمن تشکر از حمایت‌های عام ریاست سازمان از کلیه تهیه کنندگان سینمای ایران،‌موضوع استعلام را مطرح ساخت که منجر به پاسخ فوق شد.

آخرین رویدادهای مربوط به مسائل مالیاتی و فعالیت‌های انجام شده،‌دیگر دستور جلسه شورایعالی بود. نمایندگان مالیاتی شورایعالی و خانه سینما ضمن ارائه آخرین فعالیت‌ها اعلام کردند که به زودی شکایاتی توسط دفاتر تولید و تولید و توزیع به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد شد. نمایندگان مسئول امور مالیاتی شورا اظهار امیدواری کردند که این شکایت‌ها بتواند به نتیجه مطلوب برسد و گرنه بسیاری از دفاتر سینمایی نسبت به تعطیل فعالیت‌های خود اقدام خواهند کرد.

شورایعالی در پایان از عدم حضور مهندس جواد شمقدری معاونت سینمایی در برنامه تلویزیونی هفت برای گفت و گوی حضوری با تهیه کنندگان و کارگردانان سینما اظهار تاسف کرد.

به خصوص که پیشنهاد این گفتگو از سوی معاونت سینمایی مطرح شده بود و برگزاری این جلسه می‌توانست به شفاف شدن مشکلات فراروی تولید،‌اکران، صدور پروانه فیلمسازی، مسائل مربوط به قاچاق فیلم و سازمان سینمایی در حال تشکیل منجر شود. شورایعالی اعتقاد داشت که هرگونه مذاکره می‌تواند به شناخت مشکلات و همکاری برای برنامه ریزی بیانجامد.

شورای عالی اظهار امیدواری کرد که در اولین فرصت پیشنهاد معاونت سینمای با همکاری سازمان صدا و سیما شکل اجرایی بیابد و نتایج آن بتواند به حل و فصل تدریجی مشکلات سینمای ایران کمک کند.