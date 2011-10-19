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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

دلبری تاکید کرد:

لزوم تسریع در تهیه طرح تفصیلی جامع شهر قم

لزوم تسریع در تهیه طرح تفصیلی جامع شهر قم

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم بر لزوم تسریع در تهیه و تدوین طرح تفصیلی جامع شهر قم جهت ارائه خدمات بیشتر به شهروندان تاکید کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در جلسه بررسی روند تهیه طرح تفصیلی شهر قم که با حضور برخی از اعضاء ‌شورای اسلامی شهر مدیران شهرسازی و مشاورین طرح برگزار شد به ابعاد توسعه شهری و تأمین کاربری‌های مورد نیازدر تهیه طرح تفضیلی شهر قم اشاره نمود و گفت: بازنگری و تهیه طرح تفصیلی جدید برای شهر قم ضروری است.

وی ادامه داد: شهر مقدس قم از جایگاه علمی و دینی والایی در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کانون توجهات علمی و سیاسی قرار گرفته است. ولی با توجه به توسعه شهری در طول ۳۰ سال گذشته، طرح مدون شده سابق دیگر کارایی چندانی ندارد و مسئولین باید در اندیشه طرح تفضیلی جدیدی برای این شهر باشند.

وی تهیه نقشه طرح تفصیلی شهر را از ضروریات مدیریت شهری عنوان و تصریح کرد: رعایت اصول شهرسازی و اجرای صحیح آن برای یک نسل و جامعه در آینده بسیار تعیین کننده است. نگاه متولیان امور شهری به طرح تفصیلی شهر باید نگاهی بلند مدت و عام المنفعه بوده و مردم در آینده باید از آن طرح بهره‌مند شوند.

دلبری بومی سازی طرح تفصیلی شهر قم را بسیار حائز اهمیت عنوان و خاطر نشان کرد: این طرح باید آغشته به فرهنگ بومی مردم قم باشد و متولیان تهیه و تدوین این پروژه عظیم باید اقلیم، فرهنگ مردم شهر و قداست آن شهر را نیز در نظر بگیرند.

وی توجه به مقوله جمعیت در تهیه نقشه شهر را مهم ارزیابی نمود و افزود: در طراحی نقشه شهر باید به توازن جمعیتی به عنوان محور اصلی توسعه شهری توجه خاص شود تا بتوان خدمات شهری بیشتری را ارائه نمود.

 دلبری بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قمی متناسب با نیاز و توان گروه‌ها و اقشار مختلف شهر و شرایط موجود در قسمت‌های مختلف را از دیگر اهداف طرح بازنگری دانست و اظهار امیدواری کرد: براساس این طرح مشکلات شهر در زمینه مسائل شهرسازی و معماری بهبود یافته و زمینه‌ساز توسعه و ارتقای کیفی شهر خواهد بود.

در ادامه این جلسه مشاورین طرح دیدگاههای خود را در خصوص تهیه و تدوین نقشه تفصیلی شهر قم مطرح کردند.

کد مطلب 1438037

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