درايتي: اعلام آمادگي معين براي ما به معناي آغاز جدي فعاليت هاي انتخاباتي است// در شرايط عادلانه تبليغات شانس معين بسيار بالاتر از كانديداهاي اصولگرايان است// درصورت رقابت ميان هاشمي و معين انتخابات به دور دوم كشيده مي شود

مصطفي درايتي عضوشوراي مركزي جبهه مشاركت درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر،با اشاره به تصميمات جبهه اصلاحات درخصوص كانديداتوري معين و كروبي و ادامه اقدامات براي انتخابات گفت:در جبهه اصلاحات بدليل اينكه كانديداهاي مطرح فعلا معين و كروبي هستند بايد استارت كار انتخابات به سرعت خورده شود و اين معطلي هايي كه در حال حاضر صورت گرفته برطرف شود زيرا كه مصلحت نيست كه در زمان همين طور تاخير ايجاد شود.

وي اضافه كرد: اگر زمان ادامه پيدا كند و مذاكرات نيز در كنار آن شكل بگيرد واعمال شود امكان اجماع راحت تر خواهد بود زيرا اگر ما منتظر بمانيم تا زمان از دست رود ممكن است فرصت چنداني براي كار و فعاليت باقي نماند ضمن اينكه در حال حاضر همه چيز بر اساس حدس و گمان هست، از آن سو محافظه كاران هنوزبصورت جدي وارد نشده اند چون به نظر مي رسد كه ترديد آنها به مراتب بيشتر از جبهه اصلاحات است و تفرق آنها نيز بسيار گسترده تر است.

وي درخصوص ترديدهاي كروبي براي عدم اعلام آمادگي حضور درعرصه انتخابات گفت: كروبي با توجه به موقعيتي كه دارد و وضعيت فضاي انتخابات رياست جمهوري بايد مصلحت هاي گوناگوني را مدنظر قرار دهد كه از اين جهت به جمع بندي كامل و مطمئن نرسيده اند و اين راجع به برخي شخصيت ها مثل آقاي هاشمي نيز صدق مي كند .

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت دراين خصوص كه درصورت پذيرش كروبي براي حضور در انتخابات بطور مشخص كانديداي جبهه مشاركت كداميك از دو نفر خواهد بود گفت: گزينه مشاركت اول آقاي دكتر معين هست و تا انتها نيز خواهد بود زيرا كه اين احتمالات از قبل هم مطرح بود ، باتوجه به اينكه روند تصميم گيري در مشاركت روندي خاص است اين تصميم اصولا در كنگره قبلي جبهه مشاركت تصويب شده بود و طبيعتا دست اندركاران جبهه مشاركت نيز بايد روي اين تصميم پافشاري مي كردند.

وي افزود: جبهه دوم خرداد يك جبهه تعريف شده است و اجماعي كه مطرح بوده اجماع همه جبهه است كه اگر شكل بگيرد آن گزينه مورد اجماع گزينه ما هم هست كه البته جبهه مشاركت تلاش مي كند كه گزينه مورد اجماع آقاي معين باشد.

درايتي در خصوص سطح رقابت دكترمعين و كانديداهاي جناح اصولگرا گفت :اگر از سوي اصولگرايان همان 5 نفر باشند و زمينه اي فراهم شود كه امكانات تبليغاتي به شكل عادلانه دراختيار باشد شانس معين بسياربالاتر از اين 5 نفر است .

وي درعين حال با اشاره به سطح رقابت معين وهاشمي رفسنجاني درصورت حضور درعرصه انتخابات گفت: در اين زمان نيز به نظرم اگر شرايط عادلانه باشد وبصورت طبيعي پيش رود رقابت سنگين خواهد بود واحساس مي كنم كه انتخابات به دور دوم كشيده مي شود.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: اقداماتي كه از اين پس در خصوص حضور معين صورت مي گيرد از سوي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين و برخي گروه هاي ديگر است و ستاد انتخاباتي وي نيز از سوي اين گروه ها شكل مي گيرد و فعاليت مي كند.