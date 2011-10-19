2 نمایش در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش شش پنجره مایل برای همیشه نوشته حمید رضا میرزایی و به کارگردانی عبدالرضا شیبانی از جمله ایت نمایشهاست.

حمید رضا میرزایی، نویسنده نمایش شش پنجره برای همیشه در این خصوص گفت: " شش پنجره ... " در شش اپیزود به داستان انتظار مادر و پدری می پردازد که فرزند آزاده شان در هنگام مبادله در مرز بر اثر انفجار به شهادت رسیده است.

مینا رجب زاده، علی عربی، حمید رضا میرزایی زاده، طاهره جهانی راد، محسن قزلسفلو، غزاله عبادی، مهیار قزلسفلو، پژمان فردین و عبدالرضا شیبانی در این نمایش ایفای نقش کردند.

همچنین نمایش نه هنوز به کارگردانی مهتاب دهباشی از گرگان نیز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

نمایش نه هنور، نوشته حسین فرخی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

این نمایش داستان ماریا و ریچارد، زوج آمریکایی که عاشقانه و سال ها با هم زندگی می کردند را نشان می داد که پیمانی آسمانی بسته اند.

ماریا که به دلیل دوری ریچارد که به ناچار از طرف ارتش آمریکا به افعانستان می رود تا به جنگ نظامی بپردازد در این نمایش دچار توهماتی می شود.



علی اسماعیلی زاده و آذین نظری در این نمایش به کارگردانی مهتاب دهباشی به روی صحنه رفتند.

جشنواره تئاتر گلستان از روز شنبه آغاز شد.