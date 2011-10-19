  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان منصوب شد

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان منصوب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور، علی هادی چگنی به عنوان معاون برنامه ریزی استاندار لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این حکم که امضای مصطفی محمد نجار وزیر کشور رسیده آمده است: جناب آقای علی هادی چگنی، بنا به پیشنهاد استاندار لرستان و به موجب این حکم جنابعالی به سمت معاون برنامه ریزی استانداری لرستان منصوب می شوید.

امید است ضمن تلاش در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاههای کشوری و لشکری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه های دولت و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

علی هادی چگنی پیش از این به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان و قبل از آن به عنوان مدیر کل دفتر امور اقتصادی و دارایی استان مشغول به کار بوده است.

پیش از علی هادی چگنی، محمد رضا ملکی راد مسئولیت معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان را بر عهده داشت که به منظور حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرد.

کد مطلب 1438041

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها