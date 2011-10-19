معاون برنامه ریزی استاندار لرستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این حکم که امضای مصطفی محمد نجار وزیر کشور رسیده آمده است: جناب آقای علی هادی چگنی، بنا به پیشنهاد استاندار لرستان و به موجب این حکم جنابعالی به سمت معاون برنامه ریزی استانداری لرستان منصوب می شوید.

امید است ضمن تلاش در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاههای کشوری و لشکری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه های دولت و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

علی هادی چگنی پیش از این به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان و قبل از آن به عنوان مدیر کل دفتر امور اقتصادی و دارایی استان مشغول به کار بوده است.

پیش از علی هادی چگنی، محمد رضا ملکی راد مسئولیت معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان را بر عهده داشت که به منظور حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرد.